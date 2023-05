Cubano recorre siete tiendas en La Habana: "No hay nada"

Un cubano llegó a la conclusión de que "no hay nada" en las tiendas cubanas en moneda libremente convertible (MLC) después de recorrer este martes siete establecimientos en la capital.

"Aquí pueden observar que ni siquiera las tiendas en MLC se pueden abastecer a sí mismas. Hoy he recorrido al rededor de 7 tiendas entre minoristas y mayoristas. No hay nada. Los mismos 20 o 25 productos en todas. Y ninguno de ellos de primera necesidad", denunció el periodista independiente cubano Adrián Martínez Cádiz, corresponsal en La Habana del medio de noticias de la Iglesia Católica EWTN.

El desabastecimiento se hace visible en el afán por llenar todos los estantes con el mismo producto, una estrategia recurrente en las tiendas cubanas para simular que las vitrinas están llenas de algo.

Captura de Facebook / Adrián Martínez Cádiz

En una foto mostrada por Martínez se aprecian los mostradores de la tienda de 3ra y 70 en el municipio Playa vacíos.

"No basta con que llenen los estantes con los mismos productos, que no solo de pollo vive el hombre aunque ya hasta el pollo está difícil", expresó.

En una reflexión sobre el hastío en que vive el pueblo cubano, esperando por que llegue algo que no llega, Martínez refirió de modo irónico algunos de los problemas de alimentación más acuciantes en la actualidad.

"Las gallinas estresadas por el bloqueo imperialista ya no ponen huevos. La tierra no da arroz, ni azúcar, ni papas. Los peces emigraron al norte por la crisis y hasta el mar se siente la escasez que ni sal nos puede dar. Y yo no sé cómo le explico a un amigo extranjero que en Cuba ¡NO HAY! ¡NO HAY! ¡NO HAY!"

"Y mientras tanto seguimos esperando. Esperamos a que llegue la electricidad, a que llegue el pan, el pollo, el agua, el gas. A que abran la tienda, a que llegue mercancía y a que haya conexión. Esperamos la recarga, la remesa y el paquetito que van a mandar. Esperamos la conexión a internet", continuó el joven.

La carencia y la desolación son una constante en las tiendas estatales cubanas, donde ni siquiera en las de MLC hay garantía de que se puedan adquirir los productos que se necesitan.

A finales de diciembre pasado, un cubano que se identifica en las redes sociales como Juan Carlos Pérez Pérez denunció el desabastecimiento en otra tienda en moneda libremente convertible (MLC) de La Habana y mostró cómo tenía las neveras de productos congelados completamente vacías.

Por esa misma fecha, otro pidió explicaciones para un significativo incremento de los precios luego de percatarse de que un paquete de café cubano como La Indiana pasara de $15,05 a $21,25.