Luisa María Jiménez hace de modelo en desfile de lencería en La Habana

La reconocida actriz cubana Luisa María Jiménez participó como modelo en un desfile de lencería en La Habana.

Luisa causó sensación al mostrar ropa y joyas diseñadas por creadoras cubanas, en una reciente exhibición realizada en un penthouse de lujo situado en un edificio del Paseo del Prado.

"Inolvidable noche de desfile con lencería Aladia, vestidos Color Café Habana y joyas Firdaus. ¡Emoción infinita! ¡Gracias a estas diseñadoras!", expresó en su muro de Facebook.

Con una sensualidad y elegancia propias de una modelo profesional -Luisa María fue modelo en su juventud- la artista desfiló al ritmo de la canción Confident, de Demi Lovato.

A sus 60 años, demostró que cuida con esmero su cuerpo y su rostro, lo que le permitió lucir con maestría prendas diseñadas exclusivamente para ella.

"Felices de compartir este hermoso trabajo en conjunto con la nueva marca de lencería Aladia, joyeríade tienda Firdaus y un fabuloso elenco. Es un placer para el equipo de Color Café haber diseñado este vestuario para la actriz cubana Luisa María Jiménez Rodríguez", dijo en Twitter la emprendedora cubana Loypa Izaguirre.

En octubre pasado, la actriz publicó varias imágenes de ella desnuda, en las que evidenciaba su belleza física.

Las fotos, realizadas por el destacadísimo fotógrafo español Pedro Coll, eran en blanco y negro y en ellas aparecía posando en una cama, con expresiones faciales unas veces alegre, otras seria o dormida o incluso provocativa.

En 2020, en entrevista para CiberCuba, Luisa María recordó que ha sido una pionera del desnudo en Cuba, y que lo hizo desde muy joven en el teatro, en la televisión, en el cine, en la fotografía.

"Siempre he considerado mi cuerpo como un templo: lo he mimado, lo he cuidado, y es sagrado. Del cuerpo vivo, el cuerpo me sostiene, con el cuerpo trabajo y lo respeto porque respeto mi profesión", expresó.