Livia Brito revela los regalos de Fidel y Raúl Castro a su padre, el actor Rolando Brito: un carro y un apartamento

La actriz cubana Livia Brito reveló los regalos que un día le hicieron Fidel Castro y su hermano Raúl a su padre, el prestigioso actor Rolando Brito.

Durante una entrevista con el conductor y productor mexicano Yordi Rosado, Livia relató que gracias a que su padre era uno de los más importantes actores en Cuba, se vio beneficiado por la alta dirigencia del gobierno cubano.

La protagonista de "La desalmada" contó que su familia pasaba por la misma precariedad económica que el resto de cubanos.

"Mis papás contaban que no tenían ni casa", precisó, antes de añadir que cuando ella y su hermana mayor eran muy pequeñas, la familia estuvo tiempo viviendo en casas de amistades y en hoteles.

"Después, Raúl Castro le regaló un departamento a mi papá por haber hecho la serie del Che Guevara. Y Fidel Castro le regaló el carro, que todavía existe", dijo.

A pesar de eso, la actriz recalcó que en su casa no había ninguna opulencia. De hecho, los salarios no alcanzaban, y a su madre, que era bailarina clásica, se le ocurrió usar el carro que el dictador le había dado como taxi para turistas.

"Dice mi mamá que a ella se le rompía el alma cuando llegábamos nosotras de la escuela la mirábamos y le decíamos: 'Mami, tengo hambre'. Y ella no tenía ni siquiera un pan para darnos", lamentó.

"Vivíamos las mismas dificultades que pasaban todos, no teníamos dinero, no teníamos qué comer. Aunque él aparecía en la tele, teníamos lo mismo, y era muy difícil ser taxista para su ego, porque la gente llegaba y le decía: '¿Pero tú eres taxista?'. De alguna forma, denigrando el trabajo de taxista. O sea, yo me estoy ganando el dinero para alimentar a mis hijas, tenga que hacer lo que tenga que hacer", recalcó.

Según detalló Livia, hubo muchos momentos difíciles para la familia y que incluso hubo días en los que pasó hambre.

"El almuerzo era arroz con frijoles y yo me quedaba con hambre, mi hermana también. Carne ni hablar de carne, eso no existía. Eran días especiales cuando había bistec de cerdo", agregó.

A pesar de todos esos problemas, la artista puntualizó que tuvo una infancia muy feliz, con mucha libertad, pues jugaba mucho en la calle con sus amiguitos, y le encantaba correr y hacer ejercicio.

En esta entrevista, la cubana hizo pública la violencia sexual sufrida por parte de su expareja, el cantante colombiano Danny Frank, con quien estuvo 11 años.

"Danny llegaba a las seis de la mañana borrachísimo hasta el tope y a fuerza quería hacer el amor. Yo estaba extremadamente cansada y llegó al punto de violarme", aseguró.

La joven subrayó que su pareja sufría de alcoholismo, y que trabajaba hasta altas horas de la madrugada. Al llegar a la casa, le decía a ella que era su "obligación" estar con él, porque "la mujer tiene que darle sexo al marido".

En alguna ocasión, según Livia, él hasta llegó a pegarle para tener relaciones con ella.