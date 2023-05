Cubano protesta en solitario por la falta de alimentos: "Hoy no he probado nada"

Un hombre realizó una protesta en solitario en el poblado matancero de Sabanilla contra la escasez de alimentos en Cuba, donde cuestionó por qué el pueblo está pasando hambre.

"Nosotros no hemos cometido delito alguno, por qué estamos pasando el hambre que estamos pasando. Yo pesaba 217 libras, ahora peso 139. ¿Por qué? ¿La pandemia me cogió? ¿Me cogió el frío?. No señores, ¿a quien estamos culpando?", preguntó.

El manifestante explicó que hoy no había probado alimentos y que incluso prefería estar en la cárcel para comer allí, según un video posteado en Facebook por el internauta Ernesto Sánchez.

"Yo le pido a la gente de Sabanilla, a todo el que tiene valor, que llame a la Policía Nacional Revolucionaria, que me metan preso, porque allí voy a comer mejor que aquí y hoy por hoy yo no he probado nada, porque no soy ladrón, yo no le robo a nadie", aseguró.

Publicación en Facebook

"Yo no soy hombre ladrón, soy un hombre entregado a esta revolución", dijo, y aseguró que no se había comido el pan del día para ver si podía acompañarlo "con dos cucharones de frijoles".

"Entonces que la policía me meta preso ahora, para comer en la prisión", expresó.

Decenas de personas han reaccionado al video y muchos coinciden en que el manifestante "tiene toda la razón, hay hambre se lo digo yo que vivo aquí. Podrá estar borracho o loco, no lo sé. Pero dice la verdad", comentó un internauta.

Otra dijo que "así hay muchos en Cuba, muriendo de hambre. Esto no me da risa, da pena ver esto porque es la pura realidad del cubano. Así será lo que él esta viviendo para que le de lo mismo estar preso. Eso es desespero y hambre sin ver solución a sus problemas".

La semana pasada otra protesta en solitario de un joven cubano que pidió la libertad de los presos políticos en Cuba, fue reprimida por las fuerzas del régimen en la ciudad de Holguín.

En un video publicado en redes sociales quedó captado el momento en que el hombre grita: "Libertad para esos prisioneros injustamente por decir la verdad. Libertad para todas esas mujeres que están presas en Cuba. ¡Patria y Vida!". Imágenes posteriores mostraron que la policía lo detuvo violentamente.

Esta semana un cubano protestó pacíficamente en el espacio público con un cartel y gritando la frase: "¡Mi hijo tiene hambre!". El hombre recorrió varias calles alzando la voz con un cartel en brazos: "Mi hijo tiene hambre. ¿Hasta cuándo? ¡Ya no puedo más! ¡Mi hijo tiene hambre!", fueron sus palabras.