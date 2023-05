Se disparan cifras de robo y sacrificio de ganado en Sancti Spíritus

Las cifras de hurto y sacrificio de ganado en Sancti Spíritus sigue disparadas en este año, cuando en los primeros cuatro meses 1,790 animales: 550 vacunos y 1,240 equinos, han sido robados.

Según informa el semanario Escambray, son 1,094 cabezas sacrificadas de forma ilegal más que en los cuatro primeros meses del año anterior.

Aunque en todos los municipios han aumentado los hechos, los mayores índices se reportan en Trinidad, Fomento, Cabaiguán, Sancti Spíritus y Taguasco, en correspondencia con la masa de animales de cada territorio.

Un informe de la Subdelegación de Ganadería en la provincia detalla que de enero a marzo se impusieron 147 multas a ganaderos por no identificar correctamente los animales, no declarar en el registro pecuario los ejemplares por compraventa, no declarar los nacimientos y compras dentro del término establecido, trasladar ganado mayor entre diferentes registros sin documentos y por poseer animales sin ser tenedores legales de la tierra.

Otras 15 multas se impusieron por compraventa de ganado mayor sin la autorización del organismo competente.

El informe del organismo estatal no se refiere a ningún arresto u otra acción contra los que roban el ganado de los campesinos.

El reportaje de Escambray cita a Eidy Díaz Fernández, presidenta de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, que en el reciente Pleno del Comité Provincial del Partido identificó como deficiencias que inciden en el hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor a la falta de sistematicidad en la vigilancia de los campesinos, el descontrol de la masa, la deficiente realización de los conteos mensuales y el no marcaje del animal.

La directiva obvió mencionar las constantes quejas de los campesinos espirituanos acerca de la falta de apoyo de las autoridades en la protección de los animales, la negligencia -y en muchas ocasiones la complicidad- de la policía, y la impunidad con que actúan los delincuentes.

Según Díaz Fernández, aunque el hurto y sacrificio de ganado mayor es el principal delito, también hay robos de turbinas, de sistemas de riego y de otros animales como carneros, cerdos y gallinas, así como de productos agrícolas.

Las autoridades de Sancti Spíritus aseguraron que en 2022 hubo más de 5,000 casos de robo y sacrificio de ganado equino.

Estos hechos, sumados a los problemas de los ganaderos para impulsar la crianza de los caballos, como su alto precio, la falta de piensos y forraje para su alimentación y la carencia de medicamentos e insumos para sus cuidados, han ocasionado una disminución progresiva de la masa equina en el último quinquenio.

Sin embargo, pese a los altos números, esta provincia no es la de peores registros del país.

En 2022, se sacrificaron de forma ilegal 82,445 animales en Cuba: 45,315 vacas y 37,130 caballos.

Según datos del Ministerio de la Agricultura, los territorios donde más sucesos ocurren fueron Villa Clara (12,243), seguida de Holguín (9,825), Matanzas (8,158), Cienfuegos (7,082) y Las Tunas (6,354).