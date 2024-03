Decomisan dos vacas a matrimonio cubano por llevarlas a pastar junto al Parque Lenin

Carlos Díaz y Joelkis Díaz son un matrimonio cubano, ambos tienen 58 años y acaba de sufrir el decomiso de dos vacas que tenían desde hace 25 años, por parte de la delegada de Agricultura en Boyeros, Yisel Rodríguez. Ocurrió el jueves 7 de marzo, en el barrio de Las Cañas, de ese municipio, cuando el padre de familia fue sorprendido con los dos animales en terrenos aledaños al Parque Lenin y que son usados habitualmente por vecinos de la zona para el pastoreo, debido a la escasez de comida, a que los tierras no están valladas y a que las instalaciones de ocio de las inmediaciones están completamente abandonadas.

Aparte del decomiso, Carlos Díaz fue multado con 20.000 pesos cubanos porque las vacas estaban flacas y, además, no tenían la presilla identificativa, que él le retiró a ambas por temor a que las perdieran y esto le trajera un problema mayor. Pese a que le dijo a la delegada de Agricultura que le dejara ir a su casa a buscar las presillas, no se lo permitieron. Lo citaron para una comisión que se celebró al día siguiente al decomiso y en la que se decidió en firme quitarle los animales que él había comprado un cuarto de siglo atrás, sin permitirle defenderse, intervenir o, en definitiva, hablar en esa reunión. Ni la Policía ni los juzgados participaron en una decisión tan drástica.

La hija de ambos, Yayna Díaz, es ciudadana americana, vive en Hialeah (Miami) y ha hablado con CiberCuba sobre la injusticia que se ha cometido con sus padres, que al ser personas mayores, tenían las vacas no solo como sustento, sino también como una parte importante de la rutina diaria de ambos.

"Los animales formaban parte de la familia desde hace 25 años. Nunca han tenido problemas. En la zona todo el mundo tiene vacas, chivos, en fin, todos tienen animales y siempre ha habido problemas para darles de comer. Por eso la gente se acerca a las inmediaciones del Parque Lenin, con los animales atados con sogas, para esquivar el tráfico de la carretera", explica Yayna Díaz, en declaraciones a CiberCuba.

Ella entiende que multaran a su padre por llevar a los animales a pastar junto al Parque Lenin, pero no admite que se le aplique una medida tan radical como el decomiso de los animales.

"Esa señora,Yisel Rodríguez, se presentó con otras dos personas más como testigos, aclarando que mi papá no podía estar en esa zona pastoreando. En ese momento él no estaba solo. Había más gente en su misma situación, pero sólo él fue multado y sólo a él le decomisaron los animales", añade la hija.

Además de alegar que los animales estaban flacos, la delegada de Agricultura puso como excusa que el padre de Yayna Díaz había hecho un escrito con el que hacía dejación de las vacas. Por más que Carlos Díaz reclamó que le enseñara ese papel, nunca se lo enseñaron. Él asegura que es totalmente falso".

Se da la circunstancia de que Las Cañas es un barrio periférico de Boyeros en el que habitualmente se cometen irregularidades mucho mayores que llevar a pastar las vacas al Parque Lenin, pero el 7 de marzo aplicaron una sanción severa al padre de Yayna Díaz, según su propio testimonio.

"Para mis padres, esas vacas eran muy importantes. Les han quitado la mitad de sus cuerpos. Les han decomisado los animales sin darles la oportunidad de reclamar en ninguna parte", añadió la joven.

"En Cuba hay una corrupción terrible. No les dan opción a defenderse. Mi papá me llamó y se me echó a llorar. Cuba está doblemente mal. Todo es a base de dinero y de corrupción y le hacen esto a personas que llevan trabajando toda su vida", señala la hija.

El mismo día del decomiso de las vacas de Carlos Díaz, CiberCuba publicó imágenes que dan fe del alto grado de deterioro que vive el Parque Lenin debido al descuido del Estado, que es el propietario de unas instalaciones que representan una de las pocas opciones de ocio que hay para los niños en La Habana. Según un vídeo que corrió como la pólvora en las redes sociales, las atracciones están oxidadas y paradas y todo está completamente lleno de maleza.

No es la primera vez que el Gobierno de Cuba saca del cajón leyes que no se sostienen en ningún país democrático. En julio de 2020, el Ministerio de Agricultura notificó al campesino de la Isla de la Juventud Osniel Fernández que el ganado y las tierras que la familia tenía desde antes de 1959 pasaban a ser patrimonio del Estado en virtud del decreto Ley 125/91, firmado en su día por Fidel Castro. Según le explicaron, se las quitaban por no cultivarlas.

La inseguridad jurídica es uno de los motivos por los que las inversiones extranjeras no arrancaron nunca con fuerza en la Isla y también explica por qué el sector primario no da ni para el autoabastecimiento.