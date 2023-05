Israel Rojas niega que existan presos políticos en Cuba: "Que yo conozca, no"

El cantante cubano Israel Rojas, director del dúo Buena Fe, negó que en Cuba existan presos políticos por haber participado en las protestas del 11 de julio de 2021.

En entrevista con la revista OnCuba, Israel expresó que, hasta donde él sabe, no hay personas en prisión por el solo hecho de haber salido a manifestarse pacíficamente ese día.

"Que yo conozca, no. Y no voy a hablar de algo que no conozco. Si alguien me la hace saber… Podrán decir que no la conozco porque no quiero. No es así. Yo no estoy en todas...", señaló.

"Soy un tipo como otro cualquiera y no conozco esos casos. Si los conociera estaría de acuerdo con que esas condenas fueran reevaluadas y estoy más que de acuerdo con que esas personas salgan en libertad. Y que además no sea una precondición que cambien de opinión o de ideas ni nada por el estilo", subrayó.

El intérprete, uno de los principales voceros del régimen, aseguró que cuando ocurrieron las protestas hizo un post en el que abogaba por la liberación de todos los detenidos.

"Creo que todo aquel que haya cometido un acto de violencia, que haya destruido la propiedad pública y haya cometido actos de vandalismo debe cumplir lo que está establecido en la ley. Cualquier otra persona que esté privada de libertad por una cuestión de pensamiento, o diferencia ideológica… ¿Cómo puedo estar de acuerdo con que esa persona esté cumpliendo condena?", afirmó.

Al parecer, Rojas no recuerda el apoyo que mostró a la represión que desató el gobierno contra el pueblo que exigió sus derechos el 11J. Ese día, en la televisión, expresó que no había más remedio que "salir a la calle y dar la batalla" tal como había dicho el "presidente", en referencia al llamado que hizo Díaz-Canel a los defensores del sistema, a reprimir a los manifestantes.

Acerca de la reciente cancelación de conciertos de Buena Fe en España, comentó que entiende la necesidad de alguien de protestar, porque ve al grupo como afín a la política del gobierno cubano, pero espera que lo haga si ha pedido permiso.

Aunque el dúo alega que no es asalariado de ningún gobierno, lo cierto es que sus giras artísticas por lo general son acordadas entre promotores musicales y dueños de salas de concierto con las empresas del sistema de la Cultura en Cuba, que son las representantes de los músicos. Por lo que el régimen cubano sí está involucrado en este tipo de presentaciones fuera de la Isla.

"Es su libertad de expresión, pero sin afectar a los otros, a los que quieren escuchar nuestra música. Porque no está de más decir que los conciertos nuestros no son mítines políticos, ni se habla de nada de eso; son conciertos de concordia, paz; donde hablamos de amor y desamor; donde hay cumbancha, alegría, y deseos de pasarla bien", recalcó el cantante.

Según Israel, hoy existe un pensamiento "radicalmente divisorio, confrontacional, no dialogante, plattista, macartista, fascista incluso", culpable de presionar a los dueños de locales donde debían presentarse para que suspendieran su actuación.