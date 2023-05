Banda roba bicicletas en condominio de Brickell

Una banda de delincuentes desvalijó un condominio de Brickell en el que sus vecinos guardaban bicicletas de alta gama sustraídas por los ladrones, que planificaron el golpe pero fueron captados por las cámaras de seguridad.

Los hechos ocurrieron en el edificio de condominios Nine at Mary Brickell Village, ubicado en 999 SW First Ave. Según la policía de Miami, los ladrones acudieron al lugar preparados y apertrechados para robar las costosas bicicletas.

Utilizando un soplete y una sierra para abrir candados y sacar las bicicletas de sus depósitos, un grupo de siete jóvenes ladrones forzó las cerraduras y los candados de las bicicletas, y bajaron con ellas por las escaleras de servicio.

A juzgar por las imágenes de las cámaras de seguridad, la banda –en la que había una mujer joven- actuó a plena luz del día y con aparente tranquilidad. Según Local 10, la policía de Miami informó que se llevaron ocho bicicletas en total, de carretera y tipo mountain bike.

Los investigadores esperan que las imágenes captadas por las cámaras de seguridad sean lo suficientemente buenas para identificar y detener a los ladrones. De igual forma, animan a cualquier persona con información a que llame a Crime Stoppers de Miami-Dade al 305-471-8477.

A comienzos de mayo, dos cubanos que llevaban menos de un año en Estados Unidos fueron detenidos cuando intentaban robar bicicletas estacionadas, según informó el abogado de origen cubano Rodolfo Fonte, que no precisó el lugar de los hechos.

En una publicación de Twitter, Fonte, que según su información de perfil reside en Luisiana, dijo haber sido testigo del hecho y que los dos cubanos estaban en EE. UU. gracias al formulario de asilo I220A.

En abril de 2021, Jandry Placeres, un cubano de 29 años residente en Florida, compareció en corte acusado de robar bicicletas en Doral, muchas de ellas valoradas en miles de dólares.

Placeres fue arrestado luego de haber sido denunciado a la policía por un testigo que lo vio en el estacionamiento del 5300 Paseo Boulevard, mientras robaba una bicicleta.

“Lo cogimos con las manos en la masa”, dijo en declaraciones a America Tevé, Rey Valdés, portavoz de la policía de esa ciudad.

Valdés precisó que el cubano -que tiene un largo historial delictivo- estaba equipado con numerosas herramientas para cortar hierros y cables, así como varios tipos de destornilladores y llaves.

Durante su comparecencia en corte, donde negó que las herramientas fueran suyas, trascendió que Placeres fue arrestado en seis ocasiones con anterioridad, llegando a cumplir prisión en una de ellas.