Los Van Van sobre concierto en Miami Beach: "Los que cancelamos fuimos nosotros"

La dirección de la popular orquesta cubana Los Van Van aseguró que fueron ellos los que cancelaron el concierto previsto en Miami Beach en la última semana, según reporte de prensa internacional.

Samuel Formell, director de la agrupación musical, aseguró este miércoles a la agencia EFE que la presentación del 19 de mayo en Miami Beach la cancelaron porque no aún no tenían cuatro visas para tres músicos y una cantante.

"Le dije a Ernesto Lago (productor) que no me podía arriesgar (a mantener en agenda un concierto) faltando esas visas. Los que cancelamos fuimos nosotros y no ellos por un problema de visado", aseguró Formell al citado medio.

Esta aseveración es una respuesta directa al concejal cubanoamericano de Miami Beach, Alex Fernández, quien afirmó que la presentación de Los Van Van en esa ciudad se canceló tras él pedírselo a los organizadores del concierto, por ser un grupo que ha usado por décadas su popularidad "para promover la tiranía cubana y su violación de los derechos humanos básicos".

Formell comentó a la citada agencia que ese concierto no estaba incluido en un primer momento en la lista de conciertos para los que habían pedido el visado para viajar a EE.UU, que solamente estaban previstas las presentaciones en San Francisco, California, y Nueva York.

En esa ciudad regresarán este próximo viernes en el Lehman Center, con su repertorio de 50 años y el adelanto de un tema de nuevo álbum "De modo Van Van", que saldrá durante el verano.

A principios de mayo, se conoció que Los Van Van encabezarán este año la celebración del tradicional Carnaval de San Francisco 2023, que se realiza el último fin de semana de mayo.

La emblemática agrupación se presentará dos veces el 27 de mayo en la ciudad californiana: en los carnavales y en el Club Roccapulco.

"Mi gente, de San Francisco, el 27 de mayo nos estamos viendo allí", anunció en su cuenta de Instagram Samuel Formell, director del grupo.

Durante dos días, los asistentes disfrutarán de forma gratuita de música, danza, cocina y artesanía en el Distrito Cultural Latino Calle 24 de San Francisco.

Los Van Van realizan una gira por Estados Unidos, que incluyó presentaciones en abril en Miami y en Nueva York.

La última actuación en esta etapa será el 28 de julio en San Diego, también en California.

En junio y comienzos de julio estarán tocando en varios países de Europa como España, Suiza, Alemania, entro otros, antes de volver nuevamente a Estados Unidos.