Chyno Miranda está de regreso: "Por fin pude recuperar mis redes sociales"

Tras más de un año y medio ausente, Chyno Miranda sorprendió a sus followers con un post donde anunciaba que estaba "de vuelta".

Con una foto tomada desde la iglesia, donde se le ve ante una imagen de un Cristo llevando la cruz, el intérprete venezolano anunció su regreso y aseguró que "nos veremos más seguido, y estaremos más cerca".

En su post aprovechó para agradecer a todos los que estos meses han estado pendientes de su recuperación física y mental, y lo cerró con una declaración de cariño a quienes no le han dado la espalda en este largo proceso de camino a la sanación.

"Los amo todo mi corazón", dijo en el post al que le siguieron cientos de mensajes y enhorabuenas de su público y colegas de profesión.

"JODAAAAAAAA" le comentó Nacho. Juan Magan, Clarissa Molina, Guaynaa y muchos otros aplaudieron el regreso a las redes sociales de Chyno Miranda.

"Dios nunca falla", le dijo su pareja, la modelo Melany Mille.

El regreso de Chyno ha hecho muy felices a sus seguidores, preocupados desde hace meses por el estado del cantante, en particular tras las noticias sobre su recuperación que se han sucedido desde su ausencia, todo lo que ha vivido en las clínicas de rehabilitación, las declaraciones de su madre y la demanda de su ex Natasha Araos por no recibir la manutención para su hijo en común.

En septiembre de 2021, Chyno Miranda dio a conocer que se tomaría un descanso de las plataformas virtuales para centrarse en su recuperación.

"Soy humano y como todos he fallado, por lo mismo, me estoy dando de trabajar fuertemente por volver a los escenarios como el artista que todos ustedes conocen, y los más importante, renacer de la mano de Dios para seguir con mi proyecto de vida" dijo al anunciar su retiro temporal de las plataformas virtuales.

"Aunque esta batalla es una de las más difíciles que he podido enfrentar, la voy a ganar como el guerrero que soy" aseguró en ese momento, algo que con su regreso parece confirmar haber logrado.