Chyno Miranda aparece en redes con su mejor sonrisa y buenas noticias para sus fans

Tras haber recuperado hace unas semanas sus redes sociales, Chyno Miranda no perdió ocasión este domingo de enviar una felicitación por el Día de los Padres.

Junto a una foto donde luce su mejor sonrisa en meses, el querido intérprete venezolano dedicó unas palabras a los padres de todo el mundo.

Su post lo aprovechó para dedicar públicamente un emotivo mensaje a su primogénito Lucca, al que dijo amar "profundamente".

"Pronto nos vemos para compartir momentos inolvidables, lo mejor está por venir!" cierra la publicación que ha encantado a quienes más lo quieren y admiran y que ven en la imagen la más clara evidencia de lo recuperado que está.

"Qué bueno verte sonriendo! Pa' encima"; "Qué diferente semblante tiene. Que Dios y sus arcángeles lo protejan siempre"; "Cómo cambia la cara cuando se rodea de gente que lo quiere ayudar de verdad... Feliz día del padre"; "No sabes lo feliz que me hace al fin verte de nuevo en las redes y saber que estás mejorando"; "Feliz día del padre. Dios te siga llevando por el camino de la total recuperación"; "Dios te Bendiga y te permita estar pronto con tu hijo y haciendo música para nosotros"; "Bendiciones. Te veo triunfar nuevamente en salud"; "Te amamos, tu público te espera. Cada día mejor mi Chinito. Dios te cuide. El bien siempre está por encima del mal"; "Dios te Bendiga siempre siempre siempre me encanta verte así de feliz"; "Feliz día chinito, cuanto me alegro de verte tan bello sano y hermoso, doble felicitaciones , por padre y por tu recuperación"; "Feliz Día Chyno, que cada día sea mejor y mejor para ti. Se te ve muy bien me alegra verte así", se lee entre las muchas reacciones a su post.

Un día antes, Chyno compartió otro mensaje donde se mostró reflexivo y agradecido por todo el apoyo que ha vivido en su larga y complicada recuperación.

"Desde el Humboldt, quiero agradecerles a todos por sus oraciones y muestra de cariño hacia mi persona. Me encuentro pensando en todo lo bueno que está por venir", aseguró.

"Se te ve bien", le comentó Nacho; "Vamos papa", reaccionó Carlos Baute, entre las miles de personas que se alegran de verlo mejor y con deseos de volver a regalar a sus fans la mejor versión de sí mismo.

Dispuesto a darlo todo y cerrar su etapa más dura, Chyno Miranda se está dejando la piel para recuperarse completamente y regresar por la puerta ancha y completamente recuperado y por eso, se ha puesto manos a entrenar nuevamente.

A finales de mayo, días después de volver a las redes sociales tras una prolongada ausencia para centrarse en su rehabilitación, Chyno Miranda se dejó ver bailando uno de sus temas "La Nota", lo que sumado a estas nuevas imágenes y declaraciones suyas hacen ver que su vuelta a la música puede estar cada día más cerca.