¿Quién es Jeanette Núñez?: En primera línea tras candidatura de DeSantis a la Casa Blanca

Con el gobernador de Florida Ron DeSantis lanzado oficialmente en su candidatura a la presidencia de Estados Unidos en 2024, son muchos los que se preguntan qué pasará con el Gobierno de Florida si el republicano consigue el apoyo de los suyos para las próximas elecciones.

Preguntada sobre ello, la vicegobernadora de Florida, la cubanoamericana Jeanette Núñez aseguró que DeSantis seguirá gobernando, pero admitió que seguramente tendrá que asumir más responsabilidades en los próximos meses, mientras su jefe centra la atención en su carrera por la Casa Blanca.

“Bueno, no se equivoquen”, dijo Núñez este jueves, según wptv.com. "Todavía es gobernador del gran estado de Florida. Seguirá estando muy involucrado para asegurarse de supervisar todo lo que necesitamos hacer aquí".

Según la republicana, elegida como la primera mujer vicegobernadora de Florida en 2018, DeSantis seguirá al frente del gobierno, pero ella tendrá que asumir responsabilidades cuando el candidato se retire para participar en eventos de campaña, especialmente durante el otoño, cuando inicie el tramo final de la misma.

"Probablemente buscaré involucrarme más en las prioridades legislativas a medida que las pongamos en marcha", dijo Núñez. "Pero, de nuevo, nada va a cambiar desde el punto de vista de que todo estará bien en Florida. Nadie debería entrar en pánico. El gobernador todavía está muy concentrado en Florida, pero tiene una enorme cantidad de energía, pasión y vigor. Entonces, creo que lo hará bien".

La republicana, nacida y criada en Miami de padres cubanos, sirvió en la Cámara de Florida durante ocho años antes de convertirse en vicegobernadora de DeSantis. Preguntado por el papel de Núñez a partir de ahora, DeSantis indicó que la vicegobernadora “tomaría las riendas”.

"Ella ha hecho un gran trabajo. Ha estado con nosotros en todos estos temas diferentes, por lo que vería continuidad en la oficina del gobernador", dijo DeSantis. Este jueves, Núñez reafirmó la continuidad y llamó a los floridanos a “estar tranquilos sabiendo que él ha confiado en mí, y me seleccionó para ser su vicegobernador, no una, sino dos veces".

Núñez, de 47 años, asistió a la Universidad Internacional de Florida (FIU), donde obtuvo su licenciatura en ciencias políticas y relaciones internacionales en 1994 y su maestría en administración pública en 1998.

Hija del matrimonio cubano de Víctor C. Sánchez y Teresita Sánchez, Núñez tiene dos hermanas. “Yo no pudiera ser lo que soy, no hubiese podido lograr absolutamente nada, si no hubiese sido por mi familia. Todo se lo debo a ellos”, dijo la política republicana en noviembre de 2020, a raíz de la muerte de su padre.

Núñez trabajó para la Universidad Internacional de Florida como profesora adjunta y asesora; fue vicepresidente de asuntos gubernamentales en Jackson Health System, y vicepresidenta de asuntos externos en Kendall Regional Medical Center y Aventura Hospital & Medical Center.

Al completar sus estudios universitarios fue ayudante del senador Alex Díaz de la Portilla. En 1997 se casó con Adrián Núñez, con el que tiene tres hijos.

La política se ha mostrado contraria a la promoción de negocios con Cuba en varias ocasiones. “Creo que Ron ha demostrado su compromiso de garantizar que nosotros, como estado, no vamos a hacer negocios con Cuba. No vamos a hacer negocios con quienes hagan negocios con Cuba”, dijo en 2018 tras su nombramiento como segunda de DeSantis.

En los comicios de 2016 Núñez apoyó al senador Marco Rubio, quien se enfrentaba a Donald Trump en las primarias presidenciales. En aquel momento, llegó a tuitear incluso que Trump era “el estafador más grande que existe”, una publicación que luego eliminó.

Cuatro años después, la vicegobernadora aseguraba que Estados Unidos nunca sería un país socialista. Durante su intervención en la segunda noche de la Convención Nacional Republicana, en la que expuso su experiencia personal como hija de inmigrantes, Núñez pidió a los votantes unirse al presidente Trump.

En el foco tras la decisión de DeSantis de aspirar a la presidencia de Estados Unidos, Núñez despierta recelos entre los demócratas de Florida.

“Ahora vamos a tener una persona que tome las decisiones del día a día, y que implementará todas las perspectivas políticas [de DeSantis] y se preocupará por su legado”, dijo la presidenta del Partido Demócrata estatal, Nikki Fried.

Inconforme con el nivel de responsabilidad que recae sobre la vicegobernadora, Fried consideró “desafortunado que tengamos que lidiar con un DeSantis 2.0 en la persona de Jeanette Núñez”.