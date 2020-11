Exiliado cubano, padre de la vicegobernadora de Florida, muere a los 84 años

El padre de la vicegobernadora de Florida, Jeanette Núñez, quien huyó de Cuba a Estados Unidos en 1961, falleció a los 84 años de cáncer cerebral.

Víctor C. Sánchez fue diagnosticado en marzo de este año y el jueves pasado murió en el Hospital de Kendall tras sufrir un episodio de desmayo, reveló Jeanette Núñez a la agencia de noticias The Associated Press (AP).

Según relató Núñez, su padre dejó La Habana para siempre cuando se enteró que podría enfrentar arresto domiciliario por sus opiniones en contra de Fidel Castro.

“Yo no pudiera ser lo que soy, no hubiese podido lograr absolutamente nada, si no hubiese sido por mi familia. Todo se lo debo a ellos”, dijo la política republicana a Diario Las Américas.

“Mi historia es como la de tantas familias cubanas obligadas al exilio después del triunfo de Fidel Castro. Mi padre nació en Cuba, creció en Cuba, nunca conoció a su papá porque éste abandonó a mi abuela”, detalló.

“Él era único hijo. Allá conoció a mi mamá y tuvieron a mi hermana mayor. Después del 59 nunca estuvo de acuerdo (con el régimen), en un país donde eso significa que te pongan como se dice popularmente en la mirilla. Decidió escapar y vino a los Estados Unidos y mi madre se quedó en Cuba esperando la oportunidad. Tuvo que mentir, decirles a todos que mi padre las había abandonado, a ella y a mi hermana. Fingió todo ese tiempo hasta que pudieron lograrlo”, precisó.

“Cuando llegaron aquí vivían en un efficiency. La mesa para comer era una tabla de planchar. Había veces que tenían un solo bistecito y se lo daban a mi hermana. Ellos sobrevivían comiendo comida enlatada. Yo me pongo a pensar cómo lo hicieron, cómo lo lograron. No puedo imaginarme con mi hija, en un país extraño, con un idioma extraño, abriéndome paso. Yo no sé si lo hubiese logrado”, admitió.

Núñez describió a su progenitor como un hombre muy trabajador e inteligente, con una pasión por los idiomas que lo llevó a aprender inglés, francés, italiano y un poco de alemán.

Tanto él como su madre, con quien hubiera cumplido el mes próximo 61 años de casado, la animaron siempre en su carrera.

“Ellos me enseñaron que no importa la carga que tengas, siempre debes cumplir con tus obligaciones”, subrayó.

La política republicana de 48 años recordó que su padre estuvo presente el año pasado en su toma de posesión como la primera vicegobernadora latina en la historia de Florida.

También subrayó la herencia cubana a la que nunca ha renunciado pese a haber nacido en Estados Unidos.

“Ellos me inculcaron el amor por este país, que nos dio la libertad y nos abrió las puertas. Nunca regresamos a Cuba, pero en cuanto a la cultura, las tradiciones, el idioma eso nunca lo perdimos. Yo aprendí a hablar inglés en la escuela. Imagínate, me críe con mi abuela. Y mis hijos igual hablan español. Todavía cocino lentejas, chícharos, sopa de pollo y le pregunto a mi mamá por su receta de la carne con papas”, dijo.

A Víctor C. Sánchez le sobreviven su viuda, tres hijas y cinco nietos.

En agosto de este año, Jeanette Núñez afirmó que Estados Unidos nunca será un país socialista.

Durante su intervención en la Convención Nacional Republicana, describió su experiencia personal como hija de inmigrantes y pidió a los residentes de Florida el apoyo al presidente Donald Trump en las recientes elecciones.

“Podemos ir por un camino oscuro de caos y control gubernamental, o podemos escoger la senda de la libertad y oportunidad (...) preservada en el sueño americano”, agregó.

Trump compartió su discurso en su cuenta de Twitter.