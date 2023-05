Testimonio sobre tiroteo en La Habana: "Me escondí debajo del buró"

En el tiroteo ocurrido en horas de la tarde del jueves en la calle Consulado entre Ánima y Trocadero, en el municipio Centro Habana, resultó herida de manera fortuita Idolidia Ramos, directora de la Compañía Folklórica Raíces Profundas.

Así lo confirmó su tía, Sofía Ramos, a Radio Televisión Martí, asegurando que ella y varios integrantes de la agrupación se encontraban reunidos en la sede Compañía cuando se produjeron los hechos.

“Pensamos que se había reventado una goma, como hay tantos bicitaxis por allí. Entonces escuchamos el segundo [disparo] y los muchachos dicen que eso no era una goma, que parecían disparos”, relató la testigo y tía de una de las víctimas.

Además de Idolidia, el tiroteo dejó otra persona herida de gravedad. Se trataría de un ciudadano de 37 años que “huía de un supuesto ajuste de cuentas” y que permanece ingresado en el hospital Calixto García en estado grave y con peligro para la vida.

Tras escuchar los disparos, los reunidos en la sede Compañía Folklórica “se asomaron a ver qué ocurría. Entonces vieron al agresor con el arma en la mano y dijeron ‘¡cuidado, que viene un hombre hacia acá!’ y salieron corriendo”.

“Entonces entró el herido primero y más atrás el otro. Yo no corrí, porque imaginé que no me iba a dar tiempo. Así que me tiré al piso y me escondí debajo del buró”, contó Ramos al citado medio.

Los hechos ocurrieron entre las 3 y 4 de la tarde. La víctima entró a la sede de la Compañía ya herido. Según la testigo, el agresor “tiró dos tiros fuera y adentro otros dos. Uno de ellos sin saber dónde estaba el hombre al que perseguía y el otro mientras este huía por una escalera”.

Ramos recordó haber visto que la víctima estaba herida en el torso. “El herido, que fue alcanzado en la parte superior del cuerpo, salió a la calle por sus propios pies en busca de ayuda”, dijo.

Fue entonces que se percataron que Idolidia estaba herida también y salieron a buscar transporte para llevarla al hospital. “Recibió impacto de bala en una nalga”, precisó su tía.

La directora de la Compañía Folklórica Raíces Profundas, de 50 años, también está siendo atendida en el mismo hospital habanero. Mientras se recupera de sus heridas de “carácter leve”, la policía investiga unos hechos que han conmocionado a los habaneros y cubanos en general, no acostumbrados a sucesos violentos con disparos de armas de fuego.

En redes sociales cientos de internautas se han mostrado consternados ante un incidente que abre un capítulo más en la creciente inseguridad que aqueja a la sociedad cubana en los últimos meses, marcada cada vez más por denuncias de robos y otros tipos de incidentes violentos de diversa naturaleza, incluidos asesinatos.