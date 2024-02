Asesinan a padre cubano frente a su familia en Houston

Un padre cubano fue asesinado a tiros frente a su esposa y dos hijos pequeños, dentro de su casa en la ciudad de Houston, Texas, la madrugada de este domingo, según reportes policiales.

Noel Espronceda Frómeta, de 35 años y natural de Cuba, fue asesinado a sangre fría por tres individuos, alrededor de las 2:30 a.m. del domingo, cuando se encontraba en su domicilio junto a su familia.

El asesinato se cometió en una vivienda ubicada en el bloque 5300 de Castlecreek, cerca de South Post Oak Road, en el suroeste de Houston, donde residía Espronceda con su esposa, su hijo de seis años y su hija de cinco.

Según las autoridades, alrededor de las 2:30 de la madrugada tres sospechosos enmascarados ingresaron a la casa de la familia por una puerta lateral, presuntamente para robarles.

Una cámara de vigilancia captó el momento en que al menos un hombre con vestimenta de color oscuro se aproxima a la vivienda, entra y segundos después se apagan las luces.

La víctima escuchó el ruido y le dijo a su esposa que se agachara, antes de que las balas empezaran a atravesar la pared de la habitación. Él estaba de pie cuando uno de los sospechosos le disparó, según informó la policía. Los agentes lo encontraron muerto en el pasillo.

Los rastros de múltiples impactos de bala quedaron marcados en la casa de la familia cubana. Los oficiales hallaron numerosos casquillos, probablemente de dos armas diferentes, señalaron medios locales.

“Es muy traumático para la esposa y los hijos. Es una situación en la que nadie quiere estar nunca”, dijo el detective David Higgs, del Departamento de Policía de Houston (HPD), al canal televisivo KTRK. “No tiene sentido en este momento”.

“Creemos que es un evento aislado”, añadió el oficial. “No hay razón para que nadie más en el área esté preocupado”.

Liannis Martínez, hijastra de la víctima, declaró a Telemundo Houston: “Cometieron una masacre porque es una masacre lo que hicieron”.

“Mi mamá está en shock, todo esto pasó en frente de ella, delante de los niños”, dijo Martínez, que no estuvo presente durante el tiroteo; y aseguró: “Es un robo porque no tiene enemigos, no tiene ningún tipo de negocio que pueda tener un tipo de problemas, un robo”.

Se desconoce aún el motivo del tiroteo y no parece que hubieran robado algo, dijo la Policía. La investigación de los hechos está en curso.

El HPD pidió a cualquier persona que haya visto a individuos o vehículos sospechosos en la zona que se comunique con su División de Homicidios en el 713-308-3600 o con Crime Stoppers en el (713) 222-TIPS.