Ministro de Energía y Minas no descarta apagones para el verano y los cubanos se impacientan: “Lo mismo con lo mismo”

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, no descartó en declaraciones a Cubadebate que puedan ocurrir apagones durante el verano y en los cometarios de la página oficialista los cubanos han mostrado su hartazgo.

“Nada nuevo dijo el ministro, lo mismo con lo mismo, y el tema combustible ni el mismo sabe para cuándo es”, se quejó un forista ante la poca claridad del ministro, quien aseguró sin entrar en detalles que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) “prevé enfrentar el verano en mejores condiciones”.

“Le voy hacer captura a este artículo y vamos a ver en agosto si es verdad o mentira”, comentó otro forista, entre comentarios de cubanos que desmienten las aseveraciones del ministro sobre reducción del tiempo de apagones, porque todavía padecen varias horas con interrupciones del servicio.

“Espero que finalmente este verano sea sin Apagones porque llevamos varios veranos con Apagón al menos acá en Camagüey, y el único entrenamiento es la televisión porque con los precios ni a la calle se puede salir y menos a la playa”, se quejó otro internauta.

“No le veo sentido q me digan lo q vivo a diario… Se gana en confianza cuando se traza una meta o se dan posibles soluciones. No me sirve q me digan q tendré apagones por déficit de generación, eso lo sé, me sirve q me digan q van a hacer para resolver, aunque sea a largo plazo y sea una vaselina”, reflexionó otra, en un comentario que refleja la crisis de confianza de los cubanos en los dirigentes del régimen.

También varios cubanos interpelaron las declaraciones del ministro con respecto a la crisis de combustible. De la O Levy dijo “que habrá una recuperación de la actividad y una disminución de las incómodas colas”, pero muchos cubanos no parecen confiar en su palabra.

“Mejor no diga nada, eso puede ser el mes que viene o dentro de dos años, no se sabe, solo que habrá una recuperación”, apuntó un usuario, con respecto a la demagogia del discurso oficial cubano.

“En un año no se ha podido solucionar el tema, y con la respuesta del ministro, podemos esperar otro año más”, ironizó otro internauta.

A mediados de abril, el gobernante Miguel Díaz-Canel reconoció que su administración no tenía claro cómo salir de la grave crisis energética que golpea el país. Refiriéndose a una supuesta estrategia para no tener apagones en el verano, aseguró que en estos momentos hay un nivel alto de termoeléctricas en reparación de averías o en mantenimiento, para que entren con más eficiencia en esa etapa.

La crisis del combustible, por su parte, no da tregua a los cubanos, que muchas veces tienen que hacer colas de días para llenar sus depósitos. La situación es tal que un litro de gasolina cuesta más de 500 pesos en el mercado informal.