Ya está aquí "Muérdeme", lo nuevo de El Chacal y William El Magnífico

Día de estreno para El Chacal, esta vez en compañía de otro representante del género urbano de Cuba, William El Magnífico, para deleite de los fanáticos de ambos artistas.

Este viernes aterrizó en las plataformas digitales un tema que ambos reguetoneros habían anunciado desde hace algunos días: “Muérdeme”.

La canción llegó acompañada de un videoclip en el que El Chacal y William aparecen rodeados de chicas sexys y medio “vampiras” que tratan de morderlos a toda costa.

Los cantantes se encargaron de promocionar el estreno en sus redes sociales compartiendo algunos adelantos del video.

Captura Instagram / El Chacal

“Yo me enamoré de esa bambina tan bella / Tú me mordiste esa noche, me metiste en tu cama y me dejaste en esa”, canta El Chacal al inicio del tema que tiene un ritmo bastante contagioso.

A medida que avanza, el videoclip se un vuelve un tanto divertido, pues El Chacal y William El Magnífico terminan huyendo de las chicas que intentan atraparlos con sus dientes afilados como si se trataran de sus presas, y uno de los dos no sale ileso.

El Chacal lleva tres meses seguidos estrenando colaboraciones. El pasado marzo lanzó “Invéntame” junto a La Diosa, una versión muy de ellos del tema que popularizó Marco Antonio Solís.

En abril le tocaría el turno a “La máquina del tiempo”, un junte con Mawell en el que le cantaron al amor.

No obstante, estos meses también han salido algunos temas en solitario del reguetonero como “A qué edad” y “Madre”, esta última una bachata preciosa dedicada a todas las madres en su día.