“La máquina del tiempo”, lo nuevo de El Chacal junto a Mawell

El Chacal ha vuelto a sacar su lado romántico cantándole al amor, esta vez junto a Mawell, uno de los nuevos exponentes dentro del género urbano de Cuba.

“La máquina del tiempo”, título de la canción, aterrizó este viernes en las plataformas digitales junto a un videoclip que el joven reguetonero se encargó de adelantar en Instagram y también dedicarlo a alguien muy especial en su vida.

“En este instante ya esta canción está disponible en el canal de YouTube de mawell_oficial vayan a ver esta película y dedíquenla a la persona que perdieron y quieren recuperarla yo también la dedico al amor de mi vida mi diosa”, escribió Mawell en una de las publicaciones.

El Chacal también se sumó a la promoción del tema en esa red social complaciendo a sus seguidores con un fragmento del video dirigido por los realizadores Freddy Loons y Marlon Cruz.

“Por hacerte daño a ti ahora me tocó perder / Enamorar a Cupido que ya no quiere volver / Por hacerte daño a ti me echas al olvido / Que malo es amarte y no ser correspondido”, dice una parte de la letra que habla también de añoranza y arrepentimiento.

A menos de un día del estreno la canción ya tiene más de 26 mil reproducciones en YouTube.

“La máquina del tiempo” llegó justo una semana después del último lanzamiento de El Chacal en solitario “A qué edad”, aunque este no trajo videoclip.

La última colaboración del reguetonero había sido “Invéntame” junto a La Diosa, una versión del tema de Marco Antonio Solís que se estrenó el pasado marzo.