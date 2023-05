Claudia Valdés a Lenier Mesa: "¡Pones a gozar a todos!"

La carismática actriz y modelo cubana Claudia Valdés, compartió unas fotos de la divertida tarde que vivieron ella y su esposo Alexis Valdés, con el músico cubano Lenier Mesa.

En las fotos se puede captar el buen ambiente y las risas que había en el encuentro.

Instagram Claudia Valdés

Claudia dijo en su publicación que Lenier Mesa es "súper niceeeee" y tras unos emoticonos de fueguitos, comentó que el autor de "¿Cómo te pago?", tiene una cualidad especial, "pone a gozar a todos".

"Muy lindos los tres, bendiciones", dijo en los comentarios una fanática de los artistas. Otros fans dejaron numerosos corazones como muestra de cariño.

Claudia no dio más detalles del simpático encuentro, pero muchas personas ya rumorean que quizás este grupo de talentosos cubanos se trae algún proyecto divertido entre manos. Por el momento tendremos que esperar y seguir atentos a sus redes sociales.

Instagram Claudia Valdés

Lenier Mesa también dejó bonitas palabras para Alexis Valdés y para Claudia, pero lo hizo en medio de un concierto en Miami.

"Es el mejor presentador de Cuba, el mejor actor, Alexis Valdés. Tú me viste crecer, me viste luchar, me viste subir a cantar contigo a un escenario, cuando te pedí permiso para subirme a improvisar. Hoy estoy contento" dijo Lenier y pidió un aplauso para su ídolo.

Lenier es un hombre de muchos talentos. Ha demostrado en más de una oportunidad que no solo se desempeña bien como cantante sino que se le da genial componer canciones.

La semana pasada el artista contó a sus seguidores que cuando se sienta a escribir, sus palabras se vuelven poemas y sus "poemas se vuelven canciones".

Incluyó un video recitando unos versos de amor y sus seguidores dejaron miles de comentarios felicitándolo por ser tan divertido y a la vez tan romántico.