Tanga negro de encaje y camiseta blanca: La fórmula de Karol G para revolucionar las redes

Desde la piscina, con su melena rosa suelta, llevando una tanga de encaje negro y una camiseta blanca -sin sujetador y subida para dejar al descubierto su abdomen, Karol G volvió a dejar suspirando a sus seguidores en redes sociales.

Sacando sus mejores armas de seducción y mostrando -una vez más- su cuerpo natural sin filtros ni retoques, La Bichota compartió una colección de sexys estampas de fin de semana.

"Para ti esta florecita y para mí, este atardecer", comentó coqueta la colección de fotos en las que posa de lado, dentro del agua, sonriente y feliz.

A siete horas de compartido el post, ya casi llegaba a los 4 millones de likes y tenía más de 23 mil comentarios de sus fans que adoran cada una de sus facetas: la de artista exitosa, la de persona humilde que pese a la fama recuerda sus orígenes, la de estrella cercana a su público y la de mujer que defiende su sensualidad y seguridad mostrándose natural y rehusando manipular su imagen en pro de un canon de belleza o apariencia que no la representa.

La Bichota no puede estar más feliz y su rostro lo dice claramente. Las buenas noticias a nivel profesional se suceden, las coberturas en revistas de prestigio, y hasta tener su propio personaje de videojuegos.

"Estamos ya calentando para el asado"; "Vea maría bebé, qué chimba le queda ese rosa"; "Ay Carolina no podes ser más hermosa por Dios"; "Me encanta tu cuerpo bien estupendo"; "Esas curvas no tienen fin", le comentaron algunos; otros, incluidos medios de prensa rosa, aplaudieron que no ocultase sus estrías antes de compartir las fotos.

Tampoco faltaron las alusiones a su actual pareja -aun no confirmada- Feid y a su ex Anuel AA. "El golpe de Anuel comprobado y la queso"; "Yo aquí esperando el like de Anuel"; "Anuel que bombón te perdiste", le comentaron los reacios que pasar página como ha hecho hecha.