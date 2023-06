Asesinan a tiros al cantante urbano Pacho El Antifeka en Puerto Rico

El cantante puertorriqueño de música urbana Neftalí Álvarez Núñez, conocido artísticamente como Pacho El Antifeka fue asesinado a tiros en la madrugada de este jueves en plena área metropolitana en San Juan.

Según la noticia publicada por Metro Puerto Rico, la policía llegó al lugar tras un aviso al 911 sobre unas detonaciones.

Las autoridades encontraron el cuerpo sin vida del artista en el interior de un auto estacionado en la Plaza Tropical Shopping Center de Bayamón y tenía varias heridas de bala que le provocaron la muerte.

El cantante de 42 años tenía antecedentes penales por violación de la Ley de Armas y el pasado marzo fue arrestado tras un operativo del FBI en el que allanaron su apartamento.

Tras conocerse la noticia de su asesinato uno de los artistas que reaccionó a través de las redes sociales fue Daddy Yankee.

“No soy quién para juzgar la vida personal de nadie pero sí puedo juzgar el trato que me den las personas; basado en ese juicio, puedo escoger mis amistades. Estoy consciente que usted siempre me trató con respeto, aprecio, honestidad, sinceridad y lealtad. Para mí esas cualidades valen mucho porque no se encuentran con facilidad en estos tiempos”, escribió el reguetonero en su perfil de Instagram.

En su publicación Daddy Yankee hizo extensivo su pésame a todos seres queridos: “Te aseguro brother que fuiste una persona real conmigo desde nuestros inicios a temprana edad, soñando con esta carrera. Me alegra saber que pude aportar en ti en vida. Mucha fortaleza para todos sus seres queridos, están en nuestras oraciones. Descansa en paz Rip `Pacho´”.

Neftalí Álvarez Núñez nació en Puerto Rico en 1981 y alcanzó reconocimiento internacional como parte del dúo de música urbana Pacho & Cirilo.

En 2015 fue arrestado por poseer una pistola modificada para disparar de forma automática, cargo del que en su momento se declaró culpable tras llegar a un acuerdo con la fiscalía.

En diciembre de 2021 lanzó su primer disco en solitario All Star Game, del que pegó varios temas entre los amantes del reguetón.