Cuba envía más de 60 asesores de inteligencia a Nicaragua

Cuba envió más de 60 asesores de inteligencia a Nicaragua con supuestos planes de capacitación a funcionarios de la Policía, Migración, Aduanas y Sistema Penitenciario, en un proceso de "cubanización" de la represión en el país centroamericano, según un exalto militar nicaragüense.

Roberto Samcam, mayor en retiro del ejército nicaragüense, aseguró a 100Noticias que Daniel Ortega está rodeado de asesores cubanos, que poco a poco han ido desplazando a los nicaragüenses que integraban el círculo más cercano al dictador, y que uno de los motivos es su propia desconfianza.

"Están metidos de lleno y en todas las estructuras en todas las unidades del ejército ¿por qué? Porque los cubanos quieren tener un control para que Daniel no tenga ningún problema, ni pase ningún problema, de hecho para julio del 2018 en Operación Limpieza, vinieron cubanos de las Tropas Especiales y estuvieron combatiendo con los paramilitares", explicó Samcam.

El exmilitar afirmó que los cubanos minaron todas las estructuras del Estado, sobre todo de los puertos y aeropuertos, y de la aduana, para tener control de lo que entra y lo que sale.

"Evidentemente que el mayor interés es sacar productos hacia Cuba para disminuir la carestía de productos básicos de consumo de los cubanos”, expresó Samcam.

El antiguo oficial se refirió a la actitud de Ortega hacia sus militares, y aseguró que además de desconfianza hay subestimación de sus capacidades.

"Creen que ellos tienen más experiencia que los funcionarios locales no manejan, no conocen no saben y además el temor de la filtraciones, de las deserciones, robo de información, gente que se va con información a Estados Unidos a entregar la información...", agregó.

El mayor en retiro está convencido de que Nicaragua entró en un proceso acelerado de cubanización de la represión, en el que poco a poco el Estado va teniendo un peso significativo en el control de la ciudadanía, y que su país va a entrar en un proceso de mayor de radicalización de persecución y de paranoia.

"La represión se recrudece y la política de terrorismo de Estado todavía más insoportable para los nicaragüenses", recalcó.

También se refirió a la influencia cubana en la migración nicaragüense, aseguró que en el último año hubo una estampida masiva hacia Estados Unidos y eso se debe a las orientaciones de los oficiales cubanos, que permiten que se vayan los que quieran, tal como sucedió en Cuba, donde miles de personas se fueron aprovechando precisamente la apertura de las fronteras de Nicaragua.

"Si antes Ortega no dejaba salir a nadie, por efecto de los asesores cubanos que le dicen: 'no, comandante, no los retenga, sáquenlos, que se vayan'. Porque en esa medida todos los incómodos se van fuera del país", advirtió.

Esta semana se conoció que el dictador volvió a dar luz verde a fuerzas y equipamientos militares de Rusia para operar desde Nicaragua a partir del mes próximo, con fines de "asistencia humanitaria".

El permiso se extiende también a aeronaves de Estados Unidos, Cuba, Venezuela e incluso México, que podrán ingresar en territorio nicaragüense a partir del primero de julio.