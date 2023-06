Madonna y Sam Smith desvelan la fecha de estreno de "Vulgar": Así suena su colaboración

El oscarizado cantautor británico Sam Smith y la leyenda del pop, Madonna, anunciaron en sus perfiles sociales el título y la fecha de lanzamiento de la colaboración en que ambos han participado.

"Vulgar", el sencillo que los ha unido, se estrenará el 9 de junio y según el breve video que ambos publicaron en sus redes el tema promete ser transgresor como sus creadores.

La reina del pop, por su parte, publicó una foto de la que parece ser la portada del sencillo. El fucsia es el color elegido para el título del tema y las iniciales de sus autores. Sobre la foto de dos cuerpos en blanco y negro en forma de collage se ciñen dos corsés de mujer, prenda con la que ambos artistas se sienten muy cómodos.

El anuncio del tema llega después de que el reconocido cantante tuviera que cancelar a finales de mayo su gira en el Reino Unido por problemas vocales. Sam Smith abandonó el escenario de Manchester luego de interpretar cuatro canciones, debido a problemas que le impidieron sacar el máximo provecho a su voz. Recordemos que la angelical voz del británico, que se mueve entre los rangos de barítono a tenor, es uno de sus sellos distintivos.

Madonna y Smith deberían haber aparecido juntos en uno de los conciertos cancelados pues el artista anunció que tenía una sorpresa. Se desconoce si se trataba del lanzamiento con Madonna de su esperado proyecto musical.

El cantante suspendió, además, el resto de los conciertos programados para los próximos días en el Reino Unido con el objetivo de recuperarse por completo. En sus redes Smith ha ido informando de sus progresos y de las recomendaciones de sus doctores.

No es la primera vez que el 'rey del soul blanco', como es llamado, tiene problemas con su voz. En 2015 ya pasó por quirófano para detener un sangramiento recurrente en las cuerdas vocales con el doctor Steven Zeitels, el mismo prestigioso cirujano que después trató a Shakira por una dolencia similar.

Sam Smith es uno de los cantantes más reconocidos del panorama internacional con una carrera en alza. Su fama mundial le llegó con los sencillos "Money on My Mind" y "Stay with Me" de su álbum debut In the Lonely Hour de 2014. Stay with Me le dio la entrada en el mercado musical estadounidense e hizo que su destreza vocal llamara la atención.

En 2015 se alzó con cuatro Premios Grammy y en 2016 Smith el Globo de Oro y el Óscar a la mejor canción original por el tema "Writing's on the Wall", de la película Spectre.

Por su parte, Madonna se encuentra inmersa en la preparación de su Celebration Tour con el que festejará sus cuatro décadas sobre el escenario. La emblemática cantante repasará sus éxitos más importantes en una gira que la llevará por América del Norte y Europa a partir de julio de 2023.