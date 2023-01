Madonna celebra sus 40 años de carrera en los escenarios con gira The Celebration Tour

Madonna tiene grandes planes para 2023: ¡volverá a los escenarios para celebrar sus cuatro décadas de carrera!

La Reina del Pop ha anunciado "The Celebration Tour", gira con la que recorrerá América del Norte y Europa. Un viaje de conciertos que comenzará en julio y en el que repasará todos los éxitos musicales de su trayectoria.

Para dar esta noticia que tiene ansiosos a sus seguidores, la artista de 64 años se ha reunido con algunos colegas como Lil Wayne, Eric André, Jack Black, Judd Apatow, Diplo, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter y Amy Schumer. Una reunión en la que surge, como idea de la última, que Madonna haga una gira.

De esta manera, la icónica cantante celebrará sus 40 años dedicada a la música con la mejor compañía: sus fieles incondicionales.

De momento hay previstos 35 conciertos y entre las ciudades en las que hará parada están Nueva York (23 y 24 de agosto), Miami (9 de septiembre) y Los Ángeles (27 de septiembre). Sin duda, una cita que no se van a perder los fans de la intérprete de éxitos como "Hung up" o "Like a prayer".

"Estoy emocionada de explorar cuántas más canciones posibles con la esperanza de dar a mis fans el espectáculo que han estado esperando", comentó Madonna, que antes de dar la noticia de su tour borró todas las publicaciones de Instagram, anticipando así el gran anuncio.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.