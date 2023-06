Escándalo de audios en Colombia compromete campaña del presidente Gustavo Petro

La presidencia de Gustavo Petro en Colombia está comprometida con la filtración de unos audios que recogen tensas conversaciones entre altos funcionarios de su gobierno, en las que se sugiere que hubo irregularidades, entre ellas financieras, durante la campaña en 2022.

El escándalo, que involucra al que fuera embajador colombiano ante Venezuela, Armando Benedetti, y a la que fuera jefa de gabinete del gobierno, Laura Sarabia, se produjo tras la filtración de unas conversaciones entre ambos en las que se airean rencillas y pugnas políticas que ponen en entredicho la transparencia y legitimidad de la campaña presidencial de Petro.

El asunto explotó cuando Benedetti pidió una cita con el presidente Petro, en la Casa de Nariño (sede del Gobierno), y lo dejaron tres horas plantado. Según le recriminó a Sarabia, el desplante le hizo sentirse humillado, algo que consideró injusto y peligroso luego de haber participado él en persona en la campaña de Petro y tener conocimientos de presuntas irregularidades.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...). Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice cien reuniones (...), 15,000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia.

Los audios, revelados por la revista colombiana SEMANA, contienen largas diatribas de Benedetti contra la que fue su aliada y compañera durante la campaña, y que al llegar al cargo de Jefa de Gabinete del presidente Petro, se distanció del exdiplomático.

“Yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata?”, amenazó Benedetti a Sarabia.

Las grabaciones dejan ver a un “fontanero” de Petro indignado por el trato recibido luego de que este llegara a la presidencia, una victoria que Benedetti reclama en parte como suya. “Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos, sí, ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las Torres Gemelas”, dijo en una de sus conversaciones.

“Qué tal que uno diga quién fue el que puso la plata en la Costa”, le amenazó Benedetti a Sarabia. Los 15,000 millones de pesos que dice el exembajador haber conseguido para Petro en la región del Caribe equivalen a unos $3 millones 555 mil dólares que, al parecer por las amenazas de Benedetti, no fue reportada durante la campaña y sus orígenes son comprometedores.

El embajador estaba cansado de sus funciones en Venezuela y tenía la esperanza de volver a Bogotá luego de las conversaciones que había tenido con el presidente Petro y las promesas que le había hecho para regresar, y mucho más con los cambios en el gabinete.

Sin embargo, un aparente cambio y distanciamiento de la Casa de Nariño con el diplomático, detonaron un escándalo que ahora amenaza la permanencia de Petro en la presidencia, con rumores de financiación ilegal y de intervención del régimen venezolano de Nicolás Maduro en las elecciones colombianas.

“Nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo cien reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15,000 millones, y ahora… que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’que se fueran a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”, dijo Benedetti, repitiendo las amenazas que se escuchan constantemente en las grabaciones.

Según el semanario colombiano, el exsenador Benedetti fue la sombra del candidato Petro durante la campaña. Era quien le organizaba la agenda, le hacía cumplir sus citas en los medios y hasta le administraba su vida con tal de que cumpliera con todos los actos.

“Nadie, ni Petro, trabajó más que yo en esa hijueputa campaña. Si no hubiera sido por mí, no ganan, hijueputa, no gana nunca. Pa’ que me dé ese tratamiento… Vamos a ver qué tal que uno diga quién fue el que puso la plata aquí en la Costa”, dijo una y otra vez el despechado diplomático.