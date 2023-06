Recadito de Seidy La Niña a quienes hablan de ella: "Hoy reencarné en Rapunzel"

Con humor y un poco de sarcasmo parece tomarse Seidy La Niña las críticas y cuestionamientos, como ha dejado ver con su última publicación en redes.

Luego de todo el revuelo que desató que dijera que ella era "la única mujer que va a representar, con la misma azuquita que tenía Celia Cruz" y "la única que le sigue los pasos a ella" volvió a sus redes sociales para comentar, junto a una imagen donde presume de largas extensiones de trenzas, que ahora había reencarnado en la princesa Rapunzel.

Su comentario no quedó ahí pues alertó de que mientras más hablaran de ella más le crecería el trasero (representado en el post por el habitual icono en las plataformas virtuales de un melocotón).

No es esta, sin embargo, la primera reacción de Seidy tras la polémica que provocaron sus declaraciones sobre "La Guarachera de Cuba".

"Anoche soñé con Celia y en el sueño le conté todo lo que estaba pasando, me dijo que no me preocupara y que le siguiera poniendo “AZUKITA" había dicho tres días antes junto a un collage de ambas.

Mientras la cantante divide con sus palabras y se gana los más apasionados elogios o las más encendidas críticas por su comparación con "La Reina de la Salsa", su más reciente estreno sigue sumando visualizaciones y cosechando los aplausos de los seguidores de su música y admiradores de su sello.

En Youtube, a cuatro días de su estreno, "Ponle cabeza" ya rebasa las 135 mil visualizaciones y los cientos de comentarios.

"La música de esta mujer transmite una energía..."; "Muy bonito homenaje a nuestras deidades religiosas y un tema muy contagioso y letra bonita"; "Hay niveles y así de demuestra el talento con letras lindas y sacando temas nuevos. Tiene un público que te apoya y respeta "; "Tienes luz, y eso no se puede apagar, si Dios te lo da, nadie te lo puede quitar. Corta cabeza, titi que el que llega, lo mantenga", se lee entre los más de 500 mensajes que le han dejado en la plataforma por excelencia de vídeos.