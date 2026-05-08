¿Cuántos seguidores perdieron los artistas cubanos? Descubre a quién afectó más la limpieza masiva de Instagram

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Instagram ejecutó ayer una de las limpiezas más masivas de su historia, eliminando millones de bots, cuentas falsas e inactivas en una sola oleada que sacudió los contadores de seguidores de celebridades e influencers de todo el mundo, incluyendo a artistas y músicos cubanos.

El evento, bautizado por los usuarios como la «Gran Purga de 2026», ocurrió el 7 de mayo y sus efectos se hicieron visibles de inmediato en los perfiles de figuras con millones de seguidores acumulados durante años.

Un portavoz de Meta fue claro al respecto: «Como parte de nuestro proceso rutinario para eliminar cuentas inactivas, algunas cuentas de Instagram pueden haber notado actualizaciones en sus conteos de seguidores. Los seguidores activos no se ven afectados, y cualquier cuenta suspendida que sea restaurada volverá a sumarse al conteo tras verificación».

A escala global, las cifras son impactantes: Kylie Jenner perdió más de 14 millones de seguidores, Cristiano Ronaldo vio desaparecer 6,622,220, y hasta la cuenta oficial de Instagram perdió cerca de nueve millones de sus propios seguidores.

Los artistas cubanos tampoco escaparon al impacto. Según datos de SocialBlade, estas fueron las variaciones registradas durante la purga:

Camila Cabello (nacida en Cojímar, Cuba): -1,049,285

(nacida en Cojímar, Cuba): -1,049,285 Pitbull (cubanoamericano): -224,703

(cubanoamericano): -224,703 Gente de Zona : -40,744

: -40,744 Jacob Forever : -24,185

: -24,185 Yomil : -18,880

: -18,880 Ovi : -21,105

: -21,105 Randy Malcom : -12,996

: -12,996 Alexander Delgado : -10,963

: -10,963 El Micha : -10,040

: -10,040 Descemer Bueno : -3,298

: -3,298 La Diosa : -1,812

: -1,812 Bebeshito : -1,645

: -1,645 Seidy La Niña : +2,445

: +2,445 Dany Ome: +10,761

Camila Cabello y Pitbull encabezan las pérdidas absolutas, aunque también son los artistas de origen cubano con mayor base de seguidores en la plataforma, lo que explica la magnitud de sus cifras.

Entre los artistas de la escena urbana cubana, Gente de Zona fue el dúo más golpeado con 40,744 seguidores menos, seguido por Jacob Forever con 24,185 y Ovi con 21,105.

Pero no todo fueron pérdidas. Dany Ome fue el gran ganador del grupo con +10,761 seguidores durante la purga, una señal de audiencia activa y genuina.

Seidy La Niña también sumó seguidores durante la limpieza: +2,445 en ese período, y además acumula más de 40,000 nuevos seguidores en las últimas dos semanas, consolidándose como una de las artistas cubanas con mayor crecimiento orgánico del momento.

Es importante aclarar que perder seguidores en esta purga no implica fraude ni compra de seguidores. Meta estima que entre el 10% y el 15% de sus cuentas activas son falsas o spam, y en 2025 ya había eliminado más de 500 millones de cuentas falsas según su Informe de Transparencia.

Cualquier perfil con seguidores acumulados durante años podía verse afectado, independientemente de su comportamiento en la plataforma.

Esta purga no es un fenómeno aislado: X realizó su propia limpieza de bots el 9 de abril de 2026, suspendiendo 208 cuentas por minuto, en una tendencia global impulsada por la presión de anunciantes y reguladores que exigen métricas de audiencia más transparentes y auténticas.

Entre las influencers cubanas, Sandra Cires fue la más afectada con una pérdida de 55,278 seguidores en la misma purga, según datos de SocialBlade.