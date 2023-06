Padre muere ahogado en playa de Florida tras salvar a su hijo y amigos

Un padre murió ahogado en Daytona Beach, Florida, el pasado viernes, luego de salvar a su hijo y sus amigos de sucumbir al oleaje de la playa.

Lori McElligott, la esposa, contó a la prensa que ella estaba en un chapoteadero con su hijo de tres años, cuando su hijo de 11 y dos amigos de la familia quedaron atrapados en una corriente de resaca; fue entonces que Mark Bryson se apresuró a ayudarlos y los rescató con éxito, pero no pudo salvarse a sí mismo de la fuerte corriente, informó Fox 35.

"Sucedió muy deprisa. En un segundo estaban de pie y en otro ya no tenían arena en la que apoyarse", dijo McElligott.

"Nunca hubiera imaginado que estar con el agua hasta las rodillas fuera una situación peligrosa. Vimos a gente haciendo body surf más lejos, así que para nosotros estaban en un lugar seguro", agregó.

Bryson pudo sacar a los niños del agua y luego volvió a por su amigo. Fue entonces cuando él mismo quedó atrapado en la corriente.

A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, fue declarado muerto en el hospital.

El trágico hecho ocurrió mientras la pareja celebraba el séptimo cumpleaños de su hija.

Mark Bryson, su familia y amigos estaban cerca de una torre sin vigilancia y a pesar de que había aviso de alerta roja, no había ninguna indicación de que las condiciones eran inseguras.

"Había un puesto de socorrismo, pero no había un socorrista de guardia, así que hubo un retraso en recibir ayuda, y no sé si hubiera supuesto alguna diferencia. No puedo pensar en los 'y si...'", comunicó McElligott.

El matrimonio, con cuatro hijos, eran pareja desde hace unos 26 años.

McElligott afirmó que su esposo era un padre cariñoso y dedicado a sus hijos y aún no da crédito a la tragedia porque Bryson era un buen nadador.

"Hemos perdido a un hombre maravilloso, papá y esposo en nuestra familia y comunidad", escribió su amiga Tina Marie Kurucz en Facebook.

Los funcionarios de seguridad de las playas del condado de Volusia han estado ondeando la bandera roja por las peligrosas condiciones de las corrientes de resaca durante varias semanas.

"Incluso los nadadores más fuertes son arrastrados por ellas. Por eso es tan importante nadar delante de las torres de los socorristas. En realidad, pueden ver que atrapado en una corriente de resaca antes de que te des cuenta a veces ", señaló el jefe adjunto Tammy Malphurs, con Volusia County Beach Safety Ocean Rescue.

En las últimas semanas, los socorristas han rescatado a más de 500 personas en las 47 millas de costa del condado de Volusia.

Hace dos años, el cubano Ariel Romero Velázquez, de 49 años, murió en Miami Beach, mientras intentaba salvar a una niña de 11 años y a su padre, que se estaban ahogando.

Romero y su familia estaban disfrutando de un día de playa, pero decidieron quedarse en la piscina porque había bandera roja. Sin embargo, el hombre entró al mar con uno de sus hijos y se dio cuenta de que el padre y la niña estaban ahogándose, y se lanzó a intentar rescatarlos.