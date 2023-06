Adolescente cubano con tumor cerebral sale del coma en Matanzas

El niño cardenense Cristian Porto Vega, quien se encuentra hospitalizado en el pediátrico de Matanzas a consecuencia de un tumor cerebral, salió del coma en horas de la mañana.

La cubana identificada en la red social como Kiryat Poey, quien había pedido oraciones para el menor luego de que entrara en coma el jueves, informó que "milagrosamente salió hoy por la mañana" de ese estado y se encuentra estable.

"Las oraciones de todos sí funcionaron en este caso. Su madre está súper agradecida", expresó.

Agregó que la madre de Porto Vega padece leucemia, y en medio de la crisis generalizada en la isla su situación económica no le permiten "ni comprarse un pan" en el hospital, por lo que pidió ayuda para la mujer.

Publicación en Facebook

"Ella no ha pedido nada, solo oraciones, pero no tiene un centavo ni para comerse un pan allí, aquí pongo estas tarjetas para el que pueda y desee la ayude con cualquier cosa. 5 cup es más que nada. Repito ella no ha pedido nada, pero me parte el alma que esté sola y sin un medio", expresó.

El jueves por la mañana, el niño tenía el azúcar muy baja y sus signos vitales estaban descendiendo.

En los últimos tiempos, en medio de la grave escasez de medicamentos e insumos en hospitales y farmacias de Cuba, enfermos y sus familiares acuden a las redes sociales para tratar de resolver su situación, pero los pedidos no siempre son de medicinas o algún recurso material. Hay veces en que lo más necesario son oraciones, plegarias u otros gestos que muestran la solidaridad hacia el enfermo en medio del clima de desesperanza generalizado en la isla.

En enero pasado, decenas de personas participaron en una vigilia frente a la casa de un niño de 10 años que padecía leucemia y un tumor cerebral, y que finalmente falleció en mayo.

El 8 de enero por la noche, vecinos del municipio 10 de Octubre, en La Habana, se concentraron frente a la vivienda de Diego Vasallo Rodríguez para orar por su recuperación.

El pasado año, el cáncer cobró la vida de miles de personas en Cuba. Solo en la provincia de Santiago de Cuba 1,945 fallecieron a causa de esa enfermedad.

En un escenario marcado por la falta de citostáticos y otros medicamentos para tratar esa enfermedad, cifras oficiales señalan que el cáncer ocupa el segundo puesto entre las causas de muerte en Cuba, donde en 2021 perecieron 27,000 pacientes.