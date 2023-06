Piden ayuda para adolescente cubano con tumor cerebral: "Su madre sufre leucemia"

Una cubana pidió una cadena de oración para un adolescente de 16 años que tiene un tumor cerebral y cuya madre sufre leucemia.

Yoseline Hernández Ballesteros, residente en Cárdenas, Matanzas, compartió esta triste historia en su Facebook, donde compartió fotos del joven, que está ingresado en un hospital pediátrico.

El jueves por la mañana, el muchacho, identificado como Cristian Porto Vega, tenía el azúcar muy baja y sus signos vitales estaban descendiendo.

Captura de Facebook / Yoseline Hernández Ballesteros

"Van posiblemente a inducir un coma, por favor, a todo el que pueda, que ore, ella no pide nada, solo que oren por su hijito. Ellos son de Cárdenas (...) La mamá se llama Lisbet Vega García, su número es: 51762470. Por favor, amigos. Dios mío, ayudémosle", suplicó.

Horas más tarde, Hernández Ballesteros reveló en otro post que el niño estaba empeorando.

Captura de Facebook / Yoseline Hernández Ballesteros

"Oren, oren, oren, ya no importa a qué religión, si son ateos, por favor, aunque sea pídanle al universo. Su madre sufre mucho y estoy publicando con su consentimiento, ella les pide oración. Acaba de darle un preparo. Por favor, les pido, enciendan una velita, no sé, algo, ayuden con plegarias a ese niño, las iglesias, cuales sean, hagan oración (...) Su madre ya no tiene fuerzas, démosle esa fuerza que ella necesita para que se la transmita a su hijo", pidió.

En los últimos tiempos, en medio de la grave escasez de medicamentos e insumos en hospitales y farmacias de Cuba, enfermos y sus familiares acuden a las redes sociales para tratar de resolver su situación.

Pero no siempre piden medicinas o algún recurso material. Hay casos, como el de este joven, en que lo más necesario son oraciones, plegarias u otros gestos que muestran la solidaridad hacia el enfermo.

En enero pasado, decenas de personas participaron en una vigilia frente a la casa de un niño de 10 años que padecía leucemia y un tumor cerebral, y que finalmente falleció en mayo.

El 8 de enero por la noche, vecinos del municipio 10 de Octubre, en La Habana, se concentraron frente a la vivienda de Diego Vasallo Rodríguez para orar por su recuperación.

"Es triste ver esto, pero el apoyo del pueblo es algo que consuela a la familia", relató en Facebook el usuario identificado como Siempre activo, quien compartió un breve video de la vigilia.

El pasado año, el cáncer cobró la vida de miles de personas en Cuba. Solo en la provincia de Santiago de Cuba 1,945 fallecieron a causa de esa enfermedad.

En un escenario marcado por la falta de citostáticos y otros medicamentos para tratar esa enfermedad, cifras oficiales señalan que el cáncer ocupa el segundo puesto entre las causas de muerte en Cuba, donde en 2021 perecieron 27,000 pacientes.