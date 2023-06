Piden ayuda para madre cubana y su hija de ocho años: "La niña está traumatizada y desprotegida"

Una mujer cubana pidió ayuda en Facebook para una madre y su niña de ocho años en Cuba, víctimas de la pobreza extrema y la desprotección en la isla.

La internauta identificada en Facebook como Ze VeCh afirmó que presenció una triste escena en el Vedado, donde una madre iba delante dejando atrás a una niña de ocho años que le gritaba desesperada.

La mujer exige al gobierno y a sus instituciones brindar protección a esta familia, que deambula por las calles recogiendo cosas de las calles y sin alimentación.

"Hoy tuve una experiencia muy triste. Por favor quien tenga poder legal sobre estos casos y realmente le importe le pido de corazón que Ayude. Hoy 4:00 pm saliendo de Picones (cafetería) en 26 e/ 23 y 25, Vedado. Venía bajando por la calle 26 cuando de pronto pasa por mi lado una mujer delgada caminando con desespero. De pronto escucho gritos “mamá… mamá, espérame” yo empiezo a mirar a mi alrededor hasta que veo a una niña (aproximadamente 6 años por su estatura, luego supe que tenia 8 pero no lo aparenta) en la cera del frente (cruzando 26) llorando desesperada y gritando “Mamá”, me volteo y alcanzo a ver que la señora que se iba era su Mamá", relató la internauta.

Explica que al ver que la niña empezó a correr por Avenida 26 para alcanzar a su mamá e intenta cruzar sola la calle ella cruzó inmediatamente y le cayó atrás hasta que la alcanzó y la convenció de que le diera la mano para ayudarla.

"Les pregunto y me dicen que ella vive al doblar (calle 25 e/ 24 y 26) y me dicen los testigos que eso ha pasado otras veces, que su mamá la deja sola. Cruzo la avenida para dirigirme a su casa a llevarla. Le ofrezco comprarle un helado al menos porque se me partió el corazón verla con hambre. El dependiente amablemente no me quiso cobrar y le regaló el helado porque también sabe de este caso", detalla.

Cuenta que todos los vecinos de la zona conocen la situación e incluso la han denunciado y ninguna autoridad se ocupa.

"Sigo con la niña y cuando doblo por 25 la mamá estaba parada casi llegando a 24 y yo le grito que cómo iba a dejar a su hija atrás y más sola y con la peligrosidad de la avenida. Ella viró como una fiera, muy alterada y molesta diciendo que se sentía mal que estaba fatigada, que la niña no le hacía caso y por eso la dejaba atrás. Que la niña tenía que ir al lado de ella y que el papá de la niña no se ocupa de ella y que ella la tiene que cuidar 24 horas al día y que todo está muy difícil, etc."

Las dos iban para casa del padre de la menor, quien se negó a quedarse con ella, y en respuesta a la solicitud de comida de la madre le bajó un pozuelo de comida.

"Me di cuenta que la señora no estaba bien de los nervios, muy alterada, le pedí que se calmara, Yo tenía en la mano un frapuchino en un vaso para llevar y se lo ofrecí y ella no quiso. La niña lo cogió rápidamente y se lo tomó junto con el helado desesperadamente. Era muy evidente que la mamá y su hija no se alimentan bien. Incluso los vecinos del edifico donde “supuestamente vive la niña” estaban asorados al oír los gritos de la madre y me dijeron que ese caso lo han denunciado varías veces y que NO HACEN NADA!!! Que los padres de esa niña tienen problemas mentales y que ella anda así por la calle a cualquier hora. Y que no la llevan a la escuela y tiene 8 años. (Palabras de los vecinos)", afirmó.

La internauta asegura que a pesar de su estado se ve que quiere cuidar a su hija pero a un costo muy alto. "Se ve que no tiene esposo, que el padre no quiere ocuparse, que no tienen recursos y ella insiste en lo mismo con el padre, se ve que tiene problemas de los nervios y expone a la niña hasta las tantas horas por la calle porque no tiene con quien dejarla. Le ofrecí dinero y no quería aceptarlo y tuve que insistir mucho para que lo tomara", explicó.

La mujer la dejó en una parada de ómnibus para Regla a las 5 de la tarde, y a las 9 de la noche la madre y la niña seguían en la estación de autobús.

"Esa mamá evidentemente pasa por una situación muy difícil, pero además mentalmente no está bien. ¿Cómo va a estar al cuidado de esa niña, por Dios? ¿Dónde están las instituciones? Código de las familias!, preguntó.

La niña se llama Juliana y está muy traumatizada, apuntó la mujer, quien es directora creativa en ZeFilm Producciones.

Denuncias como estas se han vuelto comunes en redes sociales. La semana pasada trascendió el caso de un niño con supuestos problemas mentales que deambula solo por Centro Habana.

Cada día más familias se incorporan a la línea de la pobreza en Cuba, país que tiene una de las peores inflaciones del mundo.