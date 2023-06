Piden ayuda para cinco niños al cuidado de su padre en Cienfuegos: No tienen nada de comer

Ciudadanos cubanos pidieron ayuda para cinco niños que están al cuidado de su padre en Cienfuegos y viven en precarias condiciones, con una pésima alimentación.

"Si no llega la leche de la bodega a tiempo, los mayores no pueden ir a la escuela pues su papá no tiene nada de comer para darles. No tienen cobija, ni ropita, ni zapatos", señaló en Facebook la organización filantrópica "Sembrando esperanzas".

Captura de Facebook / Sembrando esperanzas

La iniciativa, que dejó como número de contacto del padre, Ivanys Maya, el +5356157569, apuntó que se trata de tres niñas y dos niños que viven en la calle 67 entre 8 y 10.

La publicación, que no especificó las edades de los niños, pidió encarecidamente a los cubanos que colaboren con lo que puedan pues la situación de los niños es crítica, como lo confirman otras publicaciones de cubanos que conocen el caso y han visitado al padre, de 23 años.

Captura de Facebook / Lianna Alvarez Sosa

Aunque el post señala que se trata de un caso de abandono de la madre, una versión de la progenitora -identificada como Yanet Bardanka- argumentó que un día, en que había salido con su nueva pareja, dejó a los niños al cuidado de la abuela, con quien vivía la mujer, pero al llegar, el padre de los pequeños se los había llevado.

Captura de Facebook / Yanet Bardanka

Según añadió, tuvo que regresar por ellos con la policía y logró recuperarlos, pero en otra ocasión le permitió al padre tenerlos un fin de semana y ya no los dejó regresar con la madre.

También contó que su expareja tiene otros dos hijos de su nueva relación y no se ocupa de los primeros, además, en su opinión, el hombre abusaba de ella mientras estaban juntos.

Aunque se trata de versiones sin confirmar, lo cierto es que los pequeños, los más afectados en esta disputa, están en pésimas condiciones y necesitan de la ayuda de quienes puedan colaborar.

En fechas recientes han trascendido varios casos de niños cubanos presuntamente abandonados y en críticas condiciones.

En Santa Clara, una madre abandonó a sus seis hijos con edades comprendidas entre dos y 12 años en el interior de una vivienda en el reparto Virginia.

Los menores fueron dejados solos y pasaron más de 33 horas antes de que entidades del gobierno actuaran.