Niño de 14 años trabajará como ingeniero de software en SpaceX

Tiene solo 14 años y puede que ya esté viviendo su propio futuro. Con esa edad, Kairan Quazi es el nuevo fichaje de SpaceX la compañía de Elon Musk, y en pocos días obtendrá su título de licenciado en Ciencias, Informática e Ingeniería, que lo convertirá en el estudiante más joven en graduarse de la Universidad de Santa Clara, California, Estados Unidos.

“Estoy muy emocionado por este nuevo capítulo de mi vida”, declaró Kairan a ABC7 News.

Tras graduarse el próximo 17 de junio, Kairan y su madre Jullia Quazi planean mudarse de Pleasanton, en California, a Redmond, en Washington, para que pueda comenzar a trabajar en SpaceX como ingeniero de software en la división Starlink, un logro del que sus padres están muy orgullosos.

"Próxima parada: ¡SpaceX! Me uniré a la compañía más genial del planeta como ingeniero de software en el equipo de ingeniería de Starlink", escribió el niño prodigio en una publicación de su perfil de LinkedIn, donde aseguró que fue una de las pocas empresas que no utilizó su edad “como un indicador arbitrario y obsoleto de madurez y capacidad". De hecho, luego de enviar un centenar de currículum a distintas empresas, ¡fue rechazado por 95 de ellas!

Kairan comenzó a estudiar la carrera de Informática a los 11 años, pero antes de llegar allí ya había alcanzado extraordinarios hitos en su corta vida.

Según cuenta el diario The Seattle Times, a los pocos meses de nacido, su madre se dio cuenta de que su hijo no se comportaba como otros niños y que su nivel de inteligencia emocional e intelectual era superior al estándar.

Con dos años ya podía expresarse con oraciones completas, y en el jardín de infantes les contaba a otros niños y a los propios maestros, las noticias que había escuchado en la radio, señaló un reporte de Los Angeles Times.

A los nueve, sintió que su trabajo escolar no era lo suficientemente desafiante. Tanto sus padres, como su maestro y pediatra estuvieron de acuerdo en que Kairan estaba listo para estudios más avanzados. Así que sus padres lo matricularon en una universidad comunitaria en Livermore, California. "Sentí que estaba aprendiendo al nivel que debía aprender", dijo al diario californiano.

Cuando tenía 10 años, una prueba de coeficiente intelectual demostró que su inteligencia estaba en el percentil 99.9. Poco después obtuvo una pasantía como investigador de inteligencia artificial en Intel Labs.

"Este estudiante de quinto curso del Área de la Bahía de San Francisco estudia psicología, estadística y cálculo, ocho años por encima de su nivel escolar. Incluso da clases particulares de cálculo, trigonometría, estadística y programación informática. Pero a pesar de sus dones, todavía se le puede encontrar practicando todos los movimientos de baile en Fortnite y buscando maneras de librarse de las clases de piano", cuenta el perfil de Instagram "60 Second Docs".

Ya en la universidad, llegó a estar cuatro meses como pasante de aprendizaje automático en la firma de inteligencia cibernética Blackbird.AI, y ayudó a diseñar un "canal de aprendizaje estadístico de detección de anomalías" para marcar el contenido de las redes sociales que había sido manipulado, según su biografía de LinkedIn.

"Creo que hay una mentalidad convencional de que me estoy perdiendo la infancia, pero no creo que eso sea cierto", comentó Kairan a ABC7 News. "Creo, de nuevo, que esa mentalidad me haría graduarme de la escuela secundaria ahora".

Kairan Quazi está un paso más allá, como si ya viviera el futuro que imaginó o que está creando. "Mi sueño es tener una carrera que aborde problemas desafiantes y realice una innovación radical al servicio del bien común", confesó en su perfil profesional de LinkedIn.