Al menos 10 heridos en tiroteo masivo en Denver tras victoria de Nuggets en la NBA

Al menos 10 personas -incluido un sospechoso- resultaron heridas en un tiroteo en el centro de Denver tras la victoria de los Nuggets en el campeonato de la NBA.

Tres víctimas fueron hospitalizadas inicialmente en estado crítico, según informó la policía de Denver, después de que se produjeran al menos 20 disparos cerca de la intersección de las calles Market y 20th, a un kilómetro y medio del estadio Ball Arena, donde los Nuggets derrotaron a los Miami Heat este lunes por la noche.

La policía detuvo a dos hombres y recuperó pastillas de fentanilo, algunas de ellas empaquetadas en bolsas, y varias pistolas. Uno de los sospechosos resultó herido.

El hecho al parecer estaba relacionado con un asunto de tráfico de fentanilo mientras los aficionados celebraban en las calles la épica disputa final de la NBA, dijo The Denver Post.

Ricardo Vásquez, de 22 años, fue detenido por posesión de sustancias controladas y armas, y Raoul Jones, de 33 años, está detenido por posesión de armas con antecedentes penales.

"Se efectuaron al menos 20 disparos. Todavía estamos trabajando para determinar el motivo. Parece haber un nexo con las drogas", dijo el director de seguridad pública de Denver, Armando Saldate.

Según esclareció The Associated Press (AP), el tiroteo se produjo alrededor de las 12:30 am. del martes.

Al mediodía, cinco personas seguían hospitalizadas en buen estado en el Denver Health Medical Center.

Miles de personas se habían congregado en las calles después del partido.

"Pensé que era seguro cuando salí anoche. Teníamos todo ese arsenal que había ahí fuera, todos los agentes de policía, básicamente como una guardia militar", afirmó en una entrevista el martes por la mañana Scott Dangelo, de 55 años, residente en el centro de la ciudad.

Se produjeron peleas y varios disparos tras un altercado en el que se vieron implicadas varios ciudadanos.