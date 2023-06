Heydy González arranca suspiros posando en traje de baño desde la playa

El verano ha llegado y con él las poses más sensuales de Heydy González desde la playa, y es que la actriz no pierde oportunidad para arrancar unos cuantos suspiros y piropos a sus seguidores en redes sociales.

La artista aprovechó su más reciente día en la playa para tomarse una de esas instantáneas en traje de baño que revoluciona Instagram.

En esta oportunidad escogió un modelo enterizo en color rosa con aberturas a los lados, y escote pronunciado al frente que le sienta de maravilla y por supuesto resalta muchísimo su figura.

Aunque en esta oportunidad lucía un vestido de mallas encima, este deja ver por completo el provocador traje de baño que llevaba Heydy mientras posaba para la cámara apoyada en el tronco de una palma.

Por supuesto, no faltó su mensaje para acompañar la publicación: “Miro hacia atrás y me lleno de gratitud. Miro hacia adelante y me lleno de visión. Miro hacia arriba y me lleno de fuerzas. Miro hacia adentro y me lleno de paz. ¡Bendiciones Familia!”.

Como era de esperarse no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a lloverle los comentarios y los elogios de todos sus fans.

Hace unos días la actriz subió varias fotos de este día en la playa junto a su pareja Eddy Borges y su hija Galilea que se ganaron miles de likes, aunque no pocos repararon en el cuerpazo de la cubana.

La también humorista abrió esta semana, sin embargo, apostando por la elegancia y la sensualidad con un conjunto de top y falda ceñido a su cuerpo y muy a tono con la etapa estival que resalta muy bien sus curvas.