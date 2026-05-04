Aly Sánchez, Heydy González y otros famosos cubanos apoyan a Amanda Camaraza tras las críticas

La influencer cubana Amanda Camaraza rompió el silencio con un reel en Instagram para responder a la avalancha de críticas e insultos que recibió tras conocerse su intención de comprar un reloj de oro con un presupuesto de 10,000 dólares, y la reacción de sus seguidores —incluyendo varias figuras conocidas— no se hizo esperar.

Todo comenzó cuando Amanda visitó una joyería cubanoamericana del Downtown de Miami, y el propietario Carlos Marcelin le explicó que los Rolex de oro sólido oscilan entre 33,000 y 70,000 dólares, muy por encima de lo que ella disponía. El video de esa visita se volvió viral en redes sociales, desatando una oleada de comentarios que la tildaban de «miserable», «infladencer» y «especuladora».

En su respuesta, Amanda adoptó un tono firme y reflexivo. «Recién me acabo de enterar que soy una perra miserable, que soy una infladencer, que soy una especuladora, que quiero aparentar más de lo que tengo», arrancó el video, repasando los insultos recibidos.

Defendió que su dinero es fruto de «horas y horas y horas de trabajo duro», y que solo se permite ciertos lujos después de cubrir comida, vivienda, transporte y la salud de su hijo y su familia.

Aclaró además que no tiene ningún conocimiento sobre relojes, marcas ni precios, y que simplemente buscaba «un reloj dorado para el día a día, un reloj que se me va a arañar».

Amanda también apuntó a un patrón que considera recurrente: «El cubano tiene que buscarle el problema, el chisme, la polémica, la maldad a todos. Bueno, no, así son, porque yo no me incluyo». Este no es el primer momento en que la influencer reflexiona sobre el comportamiento de parte de la comunidad cubana en redes sociales.

El video, que acumuló más de 180,000 vistas y 41,728 likes, convocó el apoyo de varias figuras de la comunidad cubanoa.

Captura de Instagram

Heydy González le escribió: «Mi niña esas son opiniones vacías. No le des poder a voces que no han construido nada en tu camino. Tu paz vale más que cualquier opinión. Sigue brillando, sigue enfocada en ti y en tu familia».

Aly Sánchez, la comediante y presentadora que celebró recientemente sus 40 años, fue la voz de famosa con más repercusión. «Usted es una niña muy trabajadora y no tiene por qué dar explicaciones a quien la vea diferente, eso tiene mucho que ver con quien te piensa así. Sigue pa alante», escribió.

La creadora de contenido Claudia Artiles, quien dijo haberla conocido en persona, la describió como «muy humilde y encantadora». Incluso la joyería donde ocurrió todo también salió en su defensa: «No eres miserable, eres inteligente. La vida es cuestión de prioridades. El sistema de Cuba solo ha traído división. Somos los mismos cubanos los que nos criticamos y nos ofendemos, fue el único logro que ha tenido la revolución».

Entre los seguidores, el comentario de Manuel Alejandro Perez Odicio —pareja de Amanda— acumuló 946 likes: «Estamos en la era donde te miden por lo que tienes y no por lo que eres». Miguelín David también opinó: «No haga caso a esooooo, cero explicaciones». Samantha Hernández la llamó «una campeona y un ejemplo a seguir», y Señorita Dayana le dejó: «La luz molesta Mimi. Sigue enfocada en tu familia y tu trabajo y sigue creciendo, que mirar para abajo da mareo».

Amanda cerró su video con una reflexión que muchos compartieron: «El dinero no te define como persona. Lo que tú hagas, lo que tú sientas, como tú te expreses, como seas con los demás, es verdaderamente lo que cuenta». La polémica del reloj de 10,000 dólares sigue generando debate en redes, donde el debate entre el apoyo incondicional y las críticas al gasto en lujo no muestra señales de agotarse.