Familia de joven custodio asesinado en aeropuerto cubano exige justicia

La familia del joven cubano Cristian Castro Cannet, asesinado este fin de semana mientras custodiaba el aeropuerto de Camagüey, clamó justicia y pidió que los culpables sean encontrados y enjuiciados

“Hoy me llevo mi hermano a casa, pero no como lo ven en la foto, me lo llevo hecho cenizas, solo porque algún criminal decidió quitarle la vida en su centro de trabajo... Pido justicia para mi hermanito, pido justicia para mi tata”, dijo la hermana de la víctima en redes sociales.

Captura de pantalla Facebook / Marice La Divina

El trágico suceso ocurrió en la madrugada del sábado. Según reportes en redes sociales, Castro Cannet trabajaba como custodio en el Aeropuerto Internacional de Camagüey y fue asesinado con su propia arma.

Versiones no confirmadas por las autoridades señalan como presuntos culpables del asesinato a un grupo de fugitivos de cárceles cubanas que habrían intentado irse del país en una avioneta.

Captura de pantalla Facebook / Marice La Divina

“Acabo de darle el último adiós a mi hermano, acabo de darle el último beso en su mejilla fría, acabo de sentir un inmenso dolor en el corazón y solo espero que nuestras autoridades atrapen al asesino que le arrebato la vida sin consuelo a mi bebé”, dijo este domingo la hermana de Castro Cannet.

Consciente de ya nada le devolverá la vida a su hermano, la mujer pidió “justicia para ese joven de 23 años llenos de vida, pido justicia para el muchacho inocente y risueño, pido justicia para Cristian Castro Cannet… pido justicia”.

Además de la hermana, identificada en redes sociales como Marice La Divina, la muerte del joven es llorada por su madre, su abuela y su sobrina.

Una fuente consultada por el portal independiente Cubanet reveló este domingo que “se llevaron su arma después de matarlo a golpes. Encontraron su cuerpo sobre las 6:30 de la tarde durante el cambio de guardia”.

“Era un muchacho muy bueno, tremendo amigo y compañero que no tenía problemas con nadie. Vivía con su abuela. Es muy injusto que le hayan hecho esto”, dijo el trabajador de Empresa de Seguridad y Protección a la Aviación Civil (ESPAC) al citado medio.

La víctima fue encontrada por el custodio que lo fue a relevar en su puesto de trabajo, dijo en redes el periodista independiente José Luis Tan Estrada, quien precisó, además, que esta residía en el Reparto Simoni, en la ciudad de Camagüey.

Lizeth Díaz Castro, tía del fallecido, también expresó sus deseos de que se haga justicia. “No dejo de pensar en cómo pudo ese criminal arrebatarte la vida no te lo merecías. Dios mío, pido justicia”, dijo en los comentarios de la red social.

Amigos del joven transmitieron su pesar a la familia a través de las redes y se solidarizaron con sus reclamos de justicia.

“Fuerza para ustedes. No puedo ni imaginar lo que están sintiendo. Cristian ha sido de las personas más nobles y buenas que he conocido y si alguien no se merecía eso era él. Solo espero que se haga justicia”, expresó un amigo de la familia.

Susana Infante Cannet, prima del difunto, también utilizó sus redes sociales para reclamar justicia. “Mi primo te quitaron la vida injustamente, pero allá arriba hay un dios que todo lo puede y vamos hacer justicia por ti”.

“Descansa en paz mi primo, que nosotros haremos justicia por ti”, añadió. “Espero que realmente las autoridades den con quién te quitó la vida mi amigo”, deseó por su parte una amiga del fallecido.

Al momento de redactar esta nota, ni las autoridades cubanas ni los medios de prensa oficialistas se hacen eco de un hecho que ha conmocionado a la opinión pública, y que se asocia con la ola de violencia, robos y criminalidad que asola al país en medio de una crisis sin precedentes.