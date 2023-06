Cantante cubano Pancho Céspedes desea la muerte a López Obrador por invitar a Díaz-Canel a México

El cantante cubano y nacionalizado mexicano Francisco (Pancho) Céspedes le deseó la muerte al gobernante Andrés Manuel López Obrador por invitar a su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel para las celebraciones por el día de la independencia de México en años anteriores.

En una entrevista para medios nacionales, después de ofrecer un concierto en el estado de Sonora, Francisco Céspedes aseguró que el mandatario mexicano "le cae mal" por haber invitado a un dictador cubano.

"Cuando viene de un país que tiene mucha necesidad, donde hay un presidente que invita al 15 de septiembre a un dictador cubano y lo pone por encima de otros… o sea tú puedes invitar a cualquier presidente pero no ponerlo como el máximo. Entonces por eso me cae mal ese tipo y ojalá que se muera", expresó a un periodista.

Aunque el entrevistador intentó cambiar el curso de la conversación preguntándole por su celebración del Día de los Padres, Céspedes volvió a arremeter contra el gobernante mexicano y aseguró que muchos lo endiosan y lo admiran ciegamente.

De igual modo criticó a otros presidentes mexicanos porque, aseguró, todos viven del erario público.

Las declaraciones viralizadas este domingo han generado cientos de comentarios de seguidores obradoristas así como de detractores suyos, de acuerdo con la información de Aristegui Noticias.

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador, escribió en una historia de Instagram: "México te ha dado todo. No lo olvides, amigo". "Pobre de ti. No te deseo la muerte sino una vida feliz para que no odies".

Captura de Instagram /

beatrizgutierrezmuller

"Este tipo fue elegido por los mexicanos y se llama Presidente. #EsunhonorestarconObrador", escribió.

En 2021, Miguel Díaz-Canel y su esposa arribaron a México en jet privado para participar en los actos por las celebraciones del 15 de septiembre.