López Obrador responde a Francisco Céspedes con canción de Silvio Rodríguez

El gobernante mexicano Andrés Manuel López Obrador respondió con una canción de Silvio Rodríguez a las declaraciones del músico cubano cubano Pancho Céspedes, luego de que este último le deseara la muerte por haber invitado a Díaz-Canel a México.

López Obrador finalizó su acostumbrada audiencia pública diaria (mañanera) con una canción de Silvio Rodríguez para responder a las críticas que, según él, recibió "con amor".

Con "Nunca he creído que alguien me odia", el mexicano aseguró que realmente Pancho Céspedes no lo odia a él sino que odia una idea que se ha formado.

El gobernante reconoció que "hay gente que lo quiere mucho" y evitó, en su opinión, responder con violencia pues las declaraciones del músico se relacionan con un "mal humor" de la derecha.

El cantante cubano y nacionalizado mexicano Francisco Céspedes le deseó la muerte al gobernante por invitar a su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel para las celebraciones por el día de la independencia de México en años anteriores.

En una entrevista para medios nacionales, después de ofrecer un concierto en el estado de Sonora, Francisco Céspedes aseguró que el mandatario mexicano "le cae mal" por haber invitado a un dictador cubano.

"Cuando viene de un país que tiene mucha necesidad, donde hay un presidente que invita al 15 de septiembre a un dictador cubano y lo pone por encima de otros… o sea tú puedes invitar a cualquier presidente pero no ponerlo como el máximo. Entonces por eso me cae mal ese tipo y ojalá que se muera", dijo.

De igual modo criticó a otros presidentes mexicanos porque, aseguró, todos viven del erario público.

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador, escribió en una historia de Instagram: "México te ha dado todo. No lo olvides, amigo". "Pobre de ti. No te deseo la muerte sino una vida feliz para que no odies".