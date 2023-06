El Kende de Cayo Hueso consigue llegar a Miami

El joven influencer cubano Kevin Castañeda, más conocido como El Kende de Cayo Hueso, consiguió llegar a Miami desde República Dominicana, país al que arribó de manera irregular a comienzos de 2022, luego de salir de Cuba hacia Haití.

“Felicidades a todos los padres del mundo y felicidades a mí. Lo logramos SENSEI. Gracias a Dios y todos los santos que me protegen. PD: Llegó EL KENDE DE MIAMI”, dijo el joven en un post de redes sociales donde compartió imágenes de su llegada al aeropuerto de Miami y la alegría de quienes le esperaban.

Con más de 200 mil seguidores en su cuenta de Instagram, Castañeda es el joven cuya icónica foto recorrió el mundo captada por corresponsales de la agencia Reuters en La Habana durante la represión desatada tras las históricas protestas del 11J en Cuba.

En la imagen se le ve conducido por un agente de la Policía Nacional Revolucionaria que empuña una tonfa y un miembro de los Boinas Rojas que lo detienen durante las pacíficas manifestaciones que tomaron ese día las calles de Cuba.

Detención del Kende de Cayo Hueso el 11J. Twitter / @ReutersLatam

“Miami está caliente”, posteó el influencer en Instagram, red en la que compartió un video humorístico buscando alojamiento en esa ciudad y mostrando su sorpresa con los precios del alquiler.

Castañeda fue detenido el 11 de julio por participar en las masivas protestas de la capital cubana. Entrevistado en el programa de YouTube “Más allá de las redes”, del periodista dominicano Vladimir Jáquez, el influencer cubano refirió que fue liberado tras permanecer cinco días en los calabozos del régimen.

Luego de su liberación, la Seguridad del Estado le obligó a presentarse mensualmente en una estación de policía donde le exigían que firmara un papel como integrante de la oposición en la isla, extremo al que se negó en todas las ocasiones porque no era cierto lo que allí decían sobre él.

“Antes del 11 de julio yo nunca había estado vinculado a nada de la política. Al yo firmar un papel estaba declarando de lo que decía en ese papel era verdad, que yo era un opositor, que yo tiré piedra, barbaridades que inventan ellos”, puntualizó.

Añadió, que le propusieron colaborar con la Seguridad del Estado a lo que también se negó. Después de eso lo citaron para que fuera a cumplir el Servicio Militar General (SMG), obligatorio para todos los jóvenes mayores de 18 años en la isla, y fue entonces que vio la urgencia de salir del país.

Con la ayuda de una persona llegó hasta Haití y luego fue llevado a cruzar la frontera hasta llegar a Santo Domingo, donde permaneció indocumentado. “No salgo a la calle, no conozco a nadie porque vivo con ese miedo de que salga por ahí y me cojan indocumentado desde hace cinco meses”, refirió entonces.

“Desde que vine aquí, vine con el pensamiento de ponerme a trabajar. Me siento con mucho potencial, yo hago reír a las personas porque me gusta y porque sé que tengo esa gracia y esa chispa para eso. Todo lo que yo logre, lo quiero hacer por mi mamá. Yo quiero que esté a mi lado. No quiero estar solo, tengo 18 años y me ha tocado estar lejos de ella”, añadió.

Este fin de semana, El Kende de Cayo Hueso llegó a Miami en medio de la alegría de quienes le esperaban y deseoso de salir del aeropuerto para ver “los edificios” y la ciudad donde ahora empieza una nueva vida.