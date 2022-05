Joven influencer de icónica foto del 11J indocumentado en República Dominicana, tras huir de Cuba

El joven influencer cubano de la icónica foto del 11J, captada por corresponsales de la agencia Reuters en La Habana, huyó de Cuba por la represión contra él y su familia en la isla y se encuentra indocumentado en República Dominicana.

Kevin Castañeda, de 18 años y más conocido como El Kende de Cayo Hueso como se identifica en su cuenta de Instagram con más de 200 mil seguidores, contó cómo salió de la isla vía Haití, hasta llegar de manera irregular a República Dominicana durante una entrevista en el programa de YouTube “Más allá de las redes”, del periodista dominicano Vladimir Jáquez.

Castañeda refirió que desde que fue detenido el 11 de julio por participar en las protestas de la capital cubana, y después liberado tras permanecer preso cinco días, tenía que presentarse mensualmente en una estación de policía donde le exigían que firmara un papel como integrante de la oposición en la isla.

Contó que él nunca firmó ningún documento porque no era cierto lo que allí decían sobre él.

“Antes del 11 de julio yo nunca había estado vinculado a nada de la política. Al yo firmar un papel estaba declarando de lo que decía en ese papel era verdad, que yo era un opositor, que yo tiré piedra, barbaridades que inventan ellos”, puntualizó.

Añadió, que también le propusieron colaborar con la Seguridad del Estado a lo que también se negó, pero que después de eso lo citaron para que fuera a cumplir el Servicio Militar General (SMG), obligatorio para todos los jóvenes mayores de 18 años en la isla.

Dijo, que como sabía que si se presentaba al chequeo médico del SMG no lo iban a dejar salir del país, pues quedaría registrado, decidió salir del país, con la ayuda de una persona que lo llevó hasta Haití y luego fue llevado para que cruzara la frontera hasta llegar a Santo Domingo, donde ahora se encuentra desde hace cinco meses, pero no cuenta con ningún estatutos migratorio oficial en ese país.

Refirió, además, que su idea es trabajar para sacar a su madre en la isla, a la que siguen presionando como forma de desquite, además de ser vigilada y acosada permanentemente por parte de la Seguridad del Estado, que le dice que su hijo más nunca puede regresar a la isla.

“Mi mamá tuvo que vender su casa y se tuvo que comprar un cuartico … para que la dejaran tranquila”, agregó el joven influencer, quien contó también cómo a los 12 años tuvo que ir para una escuela de conducta hasta los 15 años por defender a su madre de una agresión física por parte de la pareja que tenía en ese entonces .

“Siempre fui de una familia humilde, de pocos recursos. Incluso estuve en una escuela de conducta… Estuve ahí, porque mis padres se separaron y mi madre al tiempo tuvo otra pareja, que la maltrataba. Le daba golpes, y un día yo estaba jugando frente a mi casa, y de pronto escucho unos gritos en la casa y al entrar veo que ese hombre le estaba dando una bofetada y le escupía la cara. Cuando yo veo eso, le lanzo un jarro de agua hirviendo que mi mamá tenía para que me bañara. Ese hombre va a la policía y acusa a mi mamá. Le dicen que ella va un año presa o yo para una escuela de conducta. Yo tenía 12 años”, contó el joven al periodista dominicano.

Dijo sobre su estancia en Dominicana que “no salgo a la calle, no conozco a nadie porque vivo con ese miedo de que salga por ahí y me cojan indocumentado desde hace cinco meses”.

“Desde que vine aquí, vine con el pensamiento de ponerme a trabajar. Me siento con mucho potencial, yo hago reír a las personas porque me gusta y porque sé que tengo esa gracia y esa chispa para eso. Todo lo que yo logre, lo quiero hacer por mi mamá. Yo quiero que esté a mi lado. No quiero estar solo, tengo 18 años y me ha tocado estar lejos de ella”, comentó, además en la entrevista.

Castañeda en el programa recordó, además, la vez que estuvo detenido y preso en la isla por supuestamente grabar un video con otras 30 personas en una azotea en plena pandemia de coronavirus.

Asimismo, dijo y volvió agradecer el apoyo que recibió por varios artistas cubanos que protestaron en sus redes sociales por su detención.