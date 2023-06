Reanudan vuelos entre Isla de la Juventud y La Habana

La aerolínea Cubana de Aviación reinicia este 21 de junio los vuelos de la ruta La Habana-Nueva Gerona, con cuatro frecuencias semanales, según fuentes oficiales.

Los vuelos se realizarán los días lunes, miércoles, sábado y domingo, hasta el 28 de octubre próximo, informó en un comunicado Ángel Luis Mariño, jefe del Departamento de Operaciones Tierra en el aeropuerto Rafael Cabrera Montelier, de la Isla de la Juventud.

Captura de Facebook/Islavision Icrt

El directivo explicó que los lunes y miércoles partirá de La Habana el vuelo CU800 a las 7:00 a.m., con el chequeo de pasajeros a las 4:00 a.m. En tanto, el vuelo CU801 saldrá de Nueva Gerona a las 8:45 a.m., por lo cual el chequeo comenzará a las 5:45 a.m. El ómnibus de pasajeros iniciará su recorrido a las 5:15 a.m., precisó la nota.

Los sábados y domingos, el vuelo CU802 despegará de la capital cubana a las 12:00 p.m., con chequeo a las 9:00 a.m.; mientras que el vuelo CU803 tiene programada salida de Gerona a la 1:45 p.m., comenzando el chequeo a las 10:30 a.m. El ómnibus de pasajeros empezará su recorrido a las 10:00 a.m.

La dirección del aeropuerto recuerda a los pasajeros el uso obligatorio del nasobuco. Asimismo, indicó que para obtener mayor información, los interesados pueden llamar al teléfono 46 324259, de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

La aerolínea estatal cubana suspendió en febrero los vuelos que conectan La Habana y Nueva Gerona, debido a la "no disponibilidad de aeronaves por problemas técnicos" en ese momento, y comunicó a los pasajeros que tenían "derecho a cambio de fecha sin penalidad o reembolso".

Sin embargo, a Cubana de Aviación le ha tomado cuatro meses restablecer el puente aéreo entre las dos ciudades del occidente del país, con las consiguientes molestias para la población que necesita realizar ese trayecto.

Esa suspensión tuvo lugar a solo tres meses de que la compañía aérea reanudara los vuelos domésticos entre ambos territorios, en noviembre de 2022, luego de una interrupción por falta de combustible que la obligó a recortar sus viajes.