Actor Alain Aranda desde Miami: En Cuba hay mucha gente frustrada sin incentivo de nada, no quería verme así

El actor cubano Alain Aranda llegó a Miami el pasado abril y en una reciente entrevista contó cómo salió de Cuba junto a esposa.

En el programa en YouTube “La Casa de Maka”, Alain relató que él y su pareja han sido de los beneficiados con el programa de parole humanitario puesto en práctica a inicios de este año.

Captura Instagram / Alain Aranda

Si bien ambos tenían la idea de salir de Cuba desde hace un tiempo, veían muy lejana la opción de irse a Estados Unidos, pero tras salir este programa unos tíos de la esposa del actor les sirvieron de patrocinador.

Aplicaron el 8 de enero y él solo tuvo que esperar 22 días para que le llegara la aprobación, pero Alain confesó que en ese tiempo fue una “desesperación horrible”.

“Empecé a llorar y a llorar, yo dije es que esto no puede estarme pasando y me llegó”, dijo el actor.

Sin embargo, el momento más difícil fue cuando le llegó el autorizo de viaje a él y su esposa todavía no había sido aceptada, durante dos meses la pasaron muy mal pensando que tendrían que separarse, pero finalmente pudieron viajar juntos.

Sobre lo que dejó atrás, en Cuba, el actor dijo: “Hay muchas cosas malas y mal hechas que nos llevan a tomar esta decisión ante la vida porque se te queda familia, amigos allá, no sabes cuándo los va a volver a ver”.

La decisión de irse tuvo mucho que ver con el futuro que querían para ambos: “No tenemos hijos, queremos tenerlos, y este es un buen país. Yo quiero que mi hijo crezca y tenga un futuro, un proyecto de vida, que no te manden a hacer la vida de una forma, que hagas lo que tú quieras".

El artista añadió que en Cuba hay mucha gente frustrada, que “se quemó sus pestañas y la vida no los premia, no tienen un incentivo de nada, no quería verme así, no quería ver a mis hijos así”.

Respecto al futuro que ve para Cuba Alain añadió: “La luz al final del túnel no la veo (…) Yo extraño La Habana, extraño mi Cuba, pero no puedo con cosas que están mal hechas”.

Alain no es el único artista cubano que ha abandonado la isla en los últimos meses, la actriz y presentadora Yasbell Rodríguez llegó a Miami hace poco y también contó en este programa cómo fue su salida de la isla a través del parole humanitario.