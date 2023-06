Charly & Johayron piden disculpas por abandonar concierto en bar de La Habana

Charly & Johayron ofrecieron disculpas a su público a través de las redes sociales, luego de que este jueves abandonaran a la mitad un concierto en el Bar Encuentro de La Habana.

El popular dúo cubano recalcó en Instagram que toda la responsabilidad es de ellos por lo que pidieron también disculpas al bar.

“Todo es culpa de nosotros, fue culpa de la preparación del equipo de nosotros. Somos seres humanos no somos robots, tenemos derecho a equivocarnos y las cosas no salieron como nosotros esperamos y teníamos planeado”, dijo El Charly en un video publicado en el Instagram del grupo.

El cantante añadió que no encontraron una solución arriba de la tarima, “estábamos super opacados, no teníamos el ánimo y creímos que no era lo correcto seguir con el concierto por la sencilla razón de que no es lo que se merecían las personas que entraron al bar. Mil disculpas porque hoy no fuimos nosotros”.

Por su parte, el Bar Encuentro que había estado promocionando la presentación de los artistas aclaró en esa red social: “Cancelado el concierto de Charly & Johayron a mitad por problemas internos de la agrupación, nada que ver con el Bar Encuentro ni su equipo de trabajo, el audio, tecnología y sonidista eran de los artistas. Ellos son los responsables de lo sucedido”.

Captura Instagram / Bar Encuentro

En la publicación de Charly & Johayron las críticas a los jóvenes cantantes no se hicieron esperar: “Tremenda falta de profesionalidad dejar a personas que pagaron una pila para verlos a ustedes”; “Ojalá el ego se les baje. Ellos son los que pinchan pa´ el público, no el público para ellos. Dejaron tremenda mala talla ahí”; “Si las cosas no salieron como esperaban tenían que haber bajado de la tarima buscar una solución y darle ese concierto a todos los que estaban allí eso se llama ética profesional”.

Algunos seguidores del dúo comentaron además que esta no es la primera vez que tienen problemas en sus concierto, pues hace poco en el Bar 2.45 también hubo muchas quejas del público.

A pesar de estos malos momentos Charly & Johayron han estado celebrando en sus redes el éxito de algunos conciertos como su primera presentación en La Tropical la pasada semana y una reciente actuación en Santa Clara.