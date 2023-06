Madre cubana y sus tres hijos en riesgo de femenicidio en La Habana

La plataforma feminista YoSíTeCreo en Cuba denunció este sábado el caso de una madre cubana de tres hijos en riesgo de violencia feminicida.

A través de Facebook la organización hizo un llamado a la Fiscalía Municipal de El Cerro y a la Estación de la Policía Nacional Revolucionaria de Diez de Octubre, en La Habana, a cumplir con el debido proceso y proteger a la víctima, que permanece escondido por temor a ser asesinada por el padre de sus hijos menores.

Asegura que aunque ha denunciado el caso a las autoridades el agresor sigue suelto.

"Soy (...) madre de tres hijos: el mayor de 19 y los gemelos de 8 años. Me separé del padre de los gemelos y él, en altas horas de la madrugada, violó mi domicilio cuando dormíamos y hubo lesiones. Fui a la policía y desde el 29 mayo está circulado para prisión provisional. Ya he ido siete veces tanto a Fiscalía como a la policía y no lo acaban de detener", explicó la mujer.

La denuncia afirma que la víctima sigue escondida con sus hijos, que no pueden asistir ni a la escuela, por el temor de que el agresor cometa un feminicidio contra la madre.

Esta afirma que "es una persona psicópata y nos anda buscando por todas partes".

Denuncia Pública en Facebook

"El número de causa es 364/23, me han atendido en la unidad de la PNR de Diez de Octubre, y en la Fiscalía Municipal del Cerro. He ido a reclamar pero sigue suelto. Hasta fue a la casa el miércoles pasado a decirme que el viernes se iba a llevar a los niños. Yo me dirigí a ver al fiscal, que me dijo que fuera a ver a un instructor de la unidad de 10 de octubre. Me dijo que no le diera a los niños y que esperara a que la policía actuara. Ya han pasado 23 días y los niños no han podido ni ir más a la escuela porque le tenemos miedo y estamos escondidos", detalló.

La mujer cuestiona la ineficiente gestión policial y se pregunta si hay que "esperar a que nos maten a mí y a mis hijos" para que detengan al victimario.

La denuncia llegó a la plataforma feminista gracias a una iniciativa para detectar a mujeres en situación de riesgo y prevenir las muertes por violencia machista, las cuales se han elevado a 45 (cifra de casos confirmados de forma independiente) en lo que va de año.