Coreano Loco reacciona a canción de Jacob Forever: "Es uno de los temas del verano"

El youtuber Esteban Seong Jin Ahn, mejor conocido en como Coreano Loco TV, reaccionó al más reciente tema de Jacob Forever y aseguró que “es uno de los temas del verano”.

El también productor de música dio sus impresiones sobre la canción Pa’ la calle salió y aseguró que hacía mucho tiempo no hacía un programa sobre “música dura, directo de Cuba”, además de calificar al músico de la isla como “el duro de Cuba”.

“Esto me hace bailar”, apuntó, además, en su primer comentario al escuchar el tema.

En otra reacción, el youtuber dijo sobre el tema que “esto es como un merengue urbano o mambo urbano, pero que no me lo esperaba. Quedó duro. Es que Jacob Forever es un duro, canta muy bien”.

“Esto es uno de los temas del verano. Señores se los voy a recomendar, les paso el link”, concluyó el Coreano Loco, quien cantó y bailó mientras escuchaba el tema y daba sus impresiones.

Este youtuber y streamer, originario de Corea del Sur aunque se crio en Islas Canaria, España, es muy reconocido por hacer vídeo-reacciones de artistas de trap y reggaetón, tanto independientes como famosos.

Sus reacciones se caracterizan por su humor negro y algunas veces cruel, aunque su frase favorita es "Humor y amor".

El tema del cubano se estrenó el 9 de junio último en YouTube, donde el músico sorprendió a sus fans con este nuevo sencillo "en el que es fiel a sus ritmos más característicos y en el que además mezcla otras sonoridades como merengue.

El resultado es una pegadiza melodía que sube la temperatura y las buenas energías.

En el videoclip, protagonizado por la modelo peruana Luren Márquez, no faltan los ingredientes más al uso en temas de género urbano: carros de lujo, yates en el mar, fiesta, bebidas, brindis y mujeres guapas.

En sus plataformas los fans le dejaron también comentarios favorables como el de "Súper duro... a calentar el verano; "Me encantó"; "Se prendió la disco"; "Merengue electrónico sabro..."; "Ese es el mejor del mundo"; "Tremendo palo", le dijeron los más entusiastas sobre el tema, de cuyo viodeclip había dado un adelanto antes.

No obstante, también hay a quienes no gustó la nueva canción y dijeron que la propuesta del intérprete de "Hasta que se seque el malecón" es una "letra básica y super trillada"; "Muy flojo este tema, comparado con otras canciones. No creo que triunfe está canción", aseguraron

Mientras, Pa’ la calle salió sigue subiendo números en Youtube a menos de un mes de su estreno.