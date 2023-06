Entrenador de academia de circo de Miami acusado de abuso sexual a tres niñas

El entrenador de una academia circense en el norte de Miami se entregó a la policía el viernes último tras acusaciones de haber tocado de manera inapropiada a tres niñas, según informes oficiales.

Gustavo Adolfo Gil Reyes, de 38 años, tocó de forma inadecuada a una niña de 15 años y a otras dos de 12, en Acro Gravity Academy, una escuela donde se enseñan acrobacia y gimnasia, señalaron las autoridades, citadas por el canal televisivo Local 10 News.

Las niñas aseguraron a la policía que en múltiples ocasiones, mientras realizaban los ejercicios de estiramiento, el entrenador ponía su cara sobre sus partes íntimas cuando aún tenían puesta la ropa.

En otro caso, se alegó que Gil Reyes introdujo su mano debajo de la ropa de una de las estudiantes.

El acusado, que ha estado enseñando en la academia durante ocho meses, enfrenta tres cargos de abusos deshonestos y lascivos a niños menores de 16 años.

En declaraciones a un reportero de Local 10 News, dijo: “Nunca en mi vida he tenido ningún tipo de queja, ninguna situación como esta. No sé qué paso. No sé por qué me están poniendo todas estas cosas”.

Los propietarios de la escuela notificaron al Departamento de Policía de North Miami en cuanto se enteraron de las acusaciones, según el reporte del medio de prensa. Gil Reyes fue despedido el viernes.

El acusado se entregó a la policía ese día, aunque salió de la cárcel bajo fianza.

A inicios de mes, un diácono y maestro de la escuela católica Holy Family, en North Miami, fue acusado de abusar sexualmente de dos alumnas, de 11 y 12 años. Carlos Humberto Ramírez, de 51 años, fue arrestado bajo cargos de actos lascivos contra menores.

En mayo, un profesor de Miami fue acusado de abusar de una exalumna en múltiples ocasiones y tener contacto inapropiado con otra de una escuela distinta. Eric Bernard Givens, de 29 años, fue arrestado por siete cargos de abuso deshonesto y lascivo de menores, siete cargos de agresión y uno de ofensas contra estudiantes por parte de figuras de autoridad.