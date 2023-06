Muere la actriz española Carmen Sevilla a los 92 años

La actriz, cantante y presentadora de televisión Carmen Sevilla, falleció el domingo en Madrid a los 92 años, dejando una estela de emotivas despedidas entre sus amigos y admiradores, que celebraron su carisma y su talento como una de las míticas estrellas de escenarios y platós de España.

Nacida el 16 de octubre de 1930 en Sevilla, Carmen padecía alzhéimer desde 2009. El progresivo deterioro de su salud llevó a la familia a tomar la decisión de ingresarla en una residencia de Madrid.

Una de las divas más populares y queridas del cine y la televisión en España por méritos propios, su nombre de nacimiento era María del Carmen García Galisteo. Comenzó su trayectoria artística con tan solo catorce años actuando como bailarina.

Dos años más tarde ya se iniciaba en el cine, un arte que la llevaría al estrellato y a compartir pantalla con estrellas como Jorge Negrete, Pedro Infante o Charlton Heston. Luego de rodar varios filmes en España y Europa, Sevilla arribó a México, justo cuando comenzaba la edad dorada del cine de ese país.

Su interpretación de María Magdalena en el filme hollywodense "Rey de Reyes", dirigido por Nicholas Ray y narrada por Orson Welles, está entre las más recordadas de la artista española, conocida por el derroche de sensualidad que proyectaba en la pantalla.

Otros filmes relevantes que dispararon su carrera al estrellato en los años sesenta, incluyeron "El balcón de la luna" (1962), "Buscando a Mónica" (1962), "Crucero de verano" (1964), "Camino del Rocío" (1966), y "La guerrillera de Villa" (1969). Actuó en 63 películas en total y fue presentadora de 16 programas de televisión.

Apartada de la actuación a finales de los 60, Sevilla destacó igualmente en el canto, grabando y lanzando más de quince discos de los géneros copla, bolero, tango, y chotis. Con la llegada de la Transición en España y la estética de “la movida” y “el destape”, la andaluza intentó reciclar su imagen, pero sus papeles no llegaron al nivel artístico de antes.

La llegada de la televisión supuso un nuevo impulso a su carrera, participando como presentadora y actriz en una serie y una telenovela. A finales de 2003, Televisión Española la contrató para conducir la emisión "Campanadas de fin de año".

En enero de 2004 asumió la presentación del show "Cine de barrio", que condujo con su peculiar estilo hasta 2010. Alegre, desenfadada y dicharachera, Carmen de España (como también la llamaban sus admiradores) fue diagnosticada de alzhéimer un año antes de retirarse de este espacio, y de los platós de televisión.

La estrella visitó Cuba en 1959, cuando tenía 29 años de edad, causando conmoción entre los cubanos por su belleza y su gracia. Según el blog “De Cuba, a lo cubano”, su naturalidad y desenfado encantó a la gente en la Isla.

“La llegada de Carmen Sevilla en julio de 1959 constituyó el suceso artístico de aquel mes. Sus fotografías, reveladoras de un rostro y figura bellas, la mostraron en diversas tomas para beneplácito de los lectores. También hubo entrevistas”, recuerda el autor del blog.

Para el cronista artístico de la revista Bohemia, Germinal Barral, Sevilla era “un encanto de mujer y una artista maravillosa… La noche que se presentó en el Teatro Nacional, el público, puesto de pie, le tributó una larga y estruendosa ovación”, reseñó.

Cuando llegó a Cuba ya era toda una estrella conocida por los cubanos por películas como "La fierecilla domada", (Premio del Círculo de Escritores Cinematográficos y del Sindicato Nacional del Espectáculo en 1956), "La venganza", de 1957, dirigida por Juan Antonio Bardem, y que fue la primera película española candidata a un premio Oscar en la categoría de Mejor película de habla no inglesa.

"La cera virgen", un sensual musical de 1971, fue una de las actuaciones que más disfrutaron los cubanos de Sevilla, que exhibe el esplendor físico de sus 40 años. Junto a Sara Montiel y Lola Flores, Carmen Sevilla es una de las estrellas españolas del cine que más impresionaron a los cubanos. Las tres visitaron la Isla en la década de los 50 en el apogeo de su popularidad y dejaron una huella perdurable de simpatía.

Fotograma de "La cera virgen" / valenciacity.es

Una de las reacciones al fallecimiento de Carmen Sevilla más sentidas, según recogió La Vanguardia, fue la de Lolita, hija de Lola Flores, una de las grandes amigas de la artista.

"Te has ido, en silencio, tengo que agradecerte tantas cosas Carmen, desde que era una niña, me descubriste América y estuviste a nuestro lado, a mi lado en los momentos más difíciles y más bonitos de mi vida, ya te echaba de menos hace tiempo, pero ahora sé que te has ido y un palo muy grande, siempre fuiste de mi familia así lo decía mi madre tu amiga del alma, ahora ya estaréis juntas de nuevo", escribió Lolita en su Instagram.

Además, afirmó que una estrella como la de Carmen "es muy difícil que se apague". "Te quiero y te querré", añadió antes de mandar un fuerte abrazo a Augusto Algueró (único hijo de Sevilla) por la pérdida de su madre, una mujer "única e irrepetible".