Madonna ingresada en cuidados intensivos por  infección bacteriana grave

La cantante estadounidense Madonna fue ingresada en cuidados intensivos por una grave infección bacteriana, según información de su representante en redes sociales.

La artista, de 64 años, tuvo que posponer su nueva gira mundial por la hospitalización en una unidad de cuidados intensivos, apuntó este miércoles en Instagram su representante Guy Oseary.

Oseary refirió que la cantante y compositora desarrolló una grave infección bacteriana el sábado 24 de junio y que todos los compromisos tendrían que ser pausados como resultado.

Dijo, además, que se espera la total recuperación de la estrella del pop y que su salud está mejorando, aunque debe estar aún bajo cuidados médicos.

La nueva gira de Madonna fue bautizada como “Celebration Tour” y debía empezar este 15 de julio por Vancouver, en Canadáy, y sería el regreso de la cantante a arenas y estadios después de sus espectáculos experimentales y teatrales “Madame X” en 2019 y 2020.

Con este espectáculo el icono del pop celebraría el 40 aniversario de Holiday, su sencillo revelación, que la condujo a su primera gira de grandes éxitos.

Además de Canadá, la gira llegaría el 14 de octubre a Londres, en el Reino Unido, y luego proseguiría por Europa.

Los temas de la cantante incluidos en este espectáculo abarcan grandes éxitos como Into The Groove (1985), Like A Prayer (1989), Vogue (1990) y Hung Up (2005), entre otros.

En enero último, la cantante prometió que regresaría a los escenarios para celebrar sus cuatro décadas de carrera, y en esa ocasión la Reina del Pop aunció que " Celebration Tour", recorrería América del Norte y Europa.

Dijo que sería un viaje de conciertos que comenzarían en julio y en el que repasaría todos los éxitos musicales de su trayectoria.

En ese momento se dijo que había previstos 35 conciertos y entre las ciudades en las que haría una parada estaban Nueva York (23 y 24 de agosto), Miami (9 de septiembre) y Los Ángeles (27 de septiembre).

"Estoy emocionada de explorar cuántas más canciones posibles con la esperanza de dar a mis fans el espectáculo que han estado esperando", comentó en esa ocasión Madonna.