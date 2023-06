Padre de futbolista cubano que se quedó en Miami llama traidor a su hijo: "Por favor, regresa"

El padre de uno de los cuatro futbolistas cubanos que abandonaron en Miami la selección nacional que está jugando la Copa de Oro en Estados Unidos, llamó traidor a su hijo.

Adilson Milanés, entrenador de voleibol, envió un mensaje público a su hijo Carlos Denilson, quien el martes desertó junto a tres de sus compañeros de equipo antes de viajar a Houston.

"Mi hijo Carlos Denilson me traicionó a mí y a su abuela, Por favor, Denilson, regresa", escribió en Facebook.

Captura de Facebook / Adilson Milanés

De acuerdo con su perfil, Adilson vive y trabaja en Costa Rica, donde está contratado por el gobierno cubano.

Según dijo en la sección de comentarios, su hijo Denilson estaba allá con él.

Varios internautas le dijeron que no debía llamar traidor a su hijo, sino apoyarlo en sus decisiones.

"Los hijos no tienen la misma mentalidad, él descubrió que su futuro está fuera de Cuba, de la miseria y problemas que tiene, y decidió rehacer su vida y buscarse un futuro. deberías apoyarlo porque la decisión no debe haber sido fácil", le dijo uno.

"Ya ellos no piensan como nosotros y hay que respetar su decisión, solo desearle suerte y que tenga éxitos en su nueva vida", le sugirió una amiga.

"Tu hijo está en busca de sus sueños como lo estás tú en Costa Rica por un contrato de varios años. Tú eres el que tienes que apoyar a tu hijo en todo momento y no ser tan egoísta y pensar en ti, por si te puede perjudicial...", expresó un padre de familia.

"Esto es una muestra más del daño que nos ha causado el sistema, donde todavía existen padres que no apoyan las decisiones de los hijos y anteponen la política por encima del amor a la familia", lamentó un cienfueguero.

"Duele cuando nuestros hijos toman otro rumbo, toman sus propias decisiones. Duele más cuando no te lo consultó a ti, pero ya el sabía tu respuesta. (...) Denilson siempre será tu hijo pase lo que pase. Escúchalo y verás que su forma de ver la vida no puede ser la misma forma en que tu la ves. Los tiempos pasan, los sentimientos no. Y deja ser feliz a tu hijo, mañana sabrás si fue para bien. Y si no, hay que seguir apoyándolo igual", le recomendó otra amiga.

El pasado 20 de junio, el padre del futbolista mostró su orgullo por la incorporación de su hijo al equipo que discute ahora la Copa de Oro en Estados Unidos.

Captura de Facebook / Adilson Milanés

"Quiero agradecer a todas las personas que han formado parte de su formación, desde Sergito el profesor de Educación Física en la escuela Mariana Grajales, hasta los que hasta hoy siguen siguen trabajando para formarlo como futbolista y hombre de bien", dijo.

Este miércoles, trascendió que cuatro futbolistas cubanos abandonaron la selección nacional que se encuentra disputando la Copa de Oro en Estados Unidos.

Según el periodista Francys Romero, los futbolistas Roberney Caballero, de 28 años: Denilson Milanés, de 20; Neisser Sandó, de 24 y Jassael Herrera, de 20, abandonaron el equipo en Miami.

"Consulté con una agencia de representación de fútbol y los cuatro jugadores tienen potencial para jugar profesional", comentó Romero.

Con estas cuatro deserciones, ya suman 33 abandonos de atletas cubanos en lo que va de año.